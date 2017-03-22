Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection

Gemalto объявила о том, что теперь пользователи приложения Microsoft Azure Information Protection могут воспользоваться новыми функциями «Hold Your Own Key» (HYOK), работая с аппаратными модулями безопасности (HSM) SafeNet Luna от компании Gemalto. Такая интеграция позволяет организациям с жесткими нормативными требованиями к защите информации управлять, владеть и хранить свои ключи шифрования в локальных модулях HSM и безопасно обмениваться данными, полностью контролируя свои ключи. Благодаря этому решению компании могут легко согласовывать политику защиты информации и бизнес-процессы без ущерба для целостности и безопасности своих данных.

Модуль SafeNet Luna HSM позволяет воспользоваться функциональностью HYOK с помощью встроенной поддержки Служб управления правами Active Directory (AD RMS) корпорации Microsoft. Компании могут использовать политику защиты AD RMS для данных высокой секретности, а политику защиты Azure RMS ─ для конфиденциальной информации. Чтобы обеспечить надежный уровень безопасности при внутренних и внешних взаимодействиях, организации могут использовать технологию Azure Information Protection. Интеграция модуля SafeNet Luna HSM с функциями HYOK Azure Information Protection не требует никаких изменений в интерфейсе пользователя или процессе развертывания. Пользователи управляют доступом к конфиденциальным данным, устанавливая политику защиты и права на использование. Все прочие функции защиты информации, такие, как отслеживание документа и отзыв, сохраняются.

«Теперь организации, использующие службы Microsoft Azure Information Protection, имеют доступ к удобным и привычным для них средствам защиты без необходимости передачи контроля над своими криптографическими ключами поставщику облачных услуг, ─ отметил Тодд Мур (Todd Moore), первый вице-президент по продуктам для шифрования в Gemalto. ─ Сочетая аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna HSM с функциональностью HYOK Azure Information Protection, пользователи по-прежнему могут развертывать специализированные средства защиты данных без ущерба для безопасности и операционной прозрачности пользовательских приложений».

Дэн Пластина (Dan Plastina), директор-партнер по Информационной безопасности и защите от угроз в корпорации Microsoft, сказал: «Приложение Microsoft Azure Information Protection позволяет выборочно использовать локальные службы AD RMS в конфигурации Hold-Your-Own-Key (HYOK) для пользователей с жесткими требованиями к защите данных. Аппаратные модули безопасности SafeNet Luna HSM от компании Gemalto эффективно интегрируются с этой гибридной конфигурацией Azure Information Protection, предоставляя пользователям полный спектр специализированных средств защиты, в которых они испытывают потребность».

Аппаратные модули безопасности SafeNet Luna от компании Gemalto относятся к числу наиболее производительных, безопасных и легкоинтегрируемых HSM-решений, представленных на сегодняшнем рынке. Они облегчают соблюдение нормативных требований к безопасности и обеспечивают высочайший уровень защиты данных для крупных компаний, финансовых и государственных организаций. В отличие от других методов хранения ключей, которые помещают ключи вне модуля HSM на «доверенном уровне», модули SafeNet Luna хранят ключи с помощью аппаратных средств, защищая их на протяжении всего срока действия ключа.