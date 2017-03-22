«АК Барс» банк приступил к внедрению технологии распределенных реестров

«АК Барс» банк, Сбербанк и банк «Открытие» реализовали пилотный проект по быстрому и безопасному обмену банковскими KYC-анкетами (Know Your Customer, или «знай своего клиента») с применением технологии распределенных реестров. Проект стал первым шагом на пути к использованию открытых программных интерфейсов (API) банков, с помощью которых можно повысить операционную эффективность программно-аппаратной инфраструктуры, сообщили CNews в «АК Барс» банке.

Законодательство и международная практика требует от финансовых институтов знать полный перечень необходимой информации о каждом банке-контрагенте. До сих пор банки продолжают обмениваться KYC-анкетами на бумаге с подписью, печатью и соответствующей медлительностью. Проект заменяет ручной процесс обмена бумажными KYC-анкетами электронным аналогом. Разрабатываемое программное обеспечение предоставляет единое окно для изменения своей KYC-анкеты среди всех своих контрагентов. Блокчейн обеспечивает идентичность финансового института в электронной среде, достоверность распространяемых данных, предоставляет возможность отслеживать изменение KYC-анкет во времени, пояснили в банке.

Зашифрованная анкета сохраняется в распределенном неизменяемом хранилище. Ссылка на анкету хранится в транзакции блокчейна. Распространение ключей для расшифровки анкеты осуществляется с помощью дополнительных криптографических приёмов. Они позволяют гарантировать, что только контрагент может прочитать анкету. При этом ему недоступны сведения о том, сколько и какие ещё контрагенты есть у банка, подчеркнули в «АК Барс» банке. Структура взаимодействия между банками остаётся в секрете. Прототип реализован на базе платформы «Мастерчейн».

«Разработка межбанковских KYC-анкет улучшает взаимодействие между финансовыми институтами, делает его дешевле и прозрачней. Решаемая проблема кажется скучной, но поверьте, она открывает двери к дальнейшему удешевлению межбанковского взаимодействия», — отметил менеджер проектов распределенного реестра «АК Барс Цифровые технологии» Сергей Укустов.

«Автоматизация обмена KYC-анкет позволит распределено хранить и обмениваться всей необходимой информацией по контрагенту, требующейся для его полной идентификации и получения понимания бизнеса, его основных владельцев, источника прибыли и других деталей, благодаря которым обеспечивается идентификация потенциальных источников угроз», — подчеркнул руководитель проектного офиса инновационного развития «АК Барс» банка Дамир Галиев.

«Выполненный пилот — это один из первых шагов к практической самоорганизации внутри банковской среды, которая приведет к совершенно новой форме взаимодействия кредитных организаций в нашей стране и за ее пределами, — отметил директор департамента развития систем розницы и малого бизнеса банка «Открытие» Андрей Сабынин. — Технология децентрализованных реестров, решающая проблему доверия и достоверности информации между разными игроками банковского рынка, способна совершить переворот в текущем понимании роли регулятора и государства как единственных источников достоверной информации, повысить степень доверия банков, что приведет к более тесному сотрудничеству кредитных организаций друг с другом».