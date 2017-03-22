Adata представила внешний твердотельный накопитель XPG SD700X на памяти 3D NAND

Adata Technology представила внешний SSD-накопитель XPG SD700X. Как рассказали CNews в компании, новинка защищена от воды и пыли по стандарту IEC IP68 и от ударов по военным стандартам. Память типа 3D TLC NAND емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ упакована в корпус в геймерском стиле и подключается по интерфейсу USB 3.1 к устройствам Windows, Xbox One, PS4 и Android. При скорости чтения и записи данных в 440 МБ/с, она в четыре раза быстрее внешнего жесткого диска, обеспечивая быструю загрузку.

Модель SD700X базируется на внешнем SSD ADATA SD700, который получил награду iF Design. Новинка обладает защитой от пыли и воды – с погружением на глубину до 1.5 м до 60 минут. Прочный корпус модели SD700X защитит данные от проливаемой жидкости, облака пыли и дождя. Более того, новинка отвечает военным стандартам США по ударопрочности: MIL-STD-810G 516.6.

Линейка XPG переходит на новую объемную память 3D NAND – более надежную и быструю по сравнению с планарной 2D NAND. Такая память также позволяет наращивать объем без экспоненциального роста стоимости.

При скорости в 440 МБ/с и возможности ее поддерживать на данной высоте благодаря кэшам DRAM и SLC модель SD700X оставит позади самый скоростной жесткий диск. Она вчетверо быстрее жестких дисков, обычно устанавливаемых в качестве внутреннего накопителя в консоли. Геймеры заметят ускорение загрузки игр как минимум на 20% и оценят более плавный геймплей. И, в отличии от жестких дисков, SD700X работает абсолютно бесшумно, без нагрева и более надежно благодаря отсутствию движущихся частей.