Tele2 увеличивает присутствие в сегменте B2B

Tele2 объявил итоги работы в корпоративном сегменте за 2016 год. Как рассказали CNews в компании, в отчетный период число бизнес-клиентов оператора увеличилось на 20%, а количество пользователей передачи данных среди B2B-абонентов выросло на 30%.

Ключевыми драйверами роста Tele2 в корпоративном сегменте стало увеличение числа крупных компаний и государственных организаций среди клиентов оператора, а также активное развитие M2M-направления. Так, в 2016 году абонентская база Tele2 в сегменте B2G выросла на 56%, а число SIM-карт M2M − на 48%.

Только в столичном регионе количество бизнес-абонентов Tele2 выросло в 4 раза год к году. Среднесуточный голосовой трафик корпоративных клиентов увеличился в 5 раз, а интернет-трафик − в 7.

В настоящий момент число бизнес-клиентов оператора превышает 10 тысяч. В качестве поставщика услуг мобильной связи Tele2 в Москве выбрали банк ВТБ, банк «Россия», Транскапиталбанк, «МаксимаТелеком», «ВТБ Арена парк», ЦИАН, Ericsson, «Сони Электроникс», «Коника Минолта» и другие.

Помимо увеличения количества клиентов в сфере B2B, оператор продолжил наращивать выручку от данного направления. Доходы Tele2 от передачи данных выросли почти на 40%, а продажи VAS-услуг в корпоративном сегменте − более чем на 50%. Традиционно среди бизнес-клиентов Tele2 востребованы такие сервисы, как «Корпоративная АТС», «Контроль расходов», «Бизнес-SMS» и «Контроль сотрудников».

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2, отметила: «В Tele2 разработана универсальная корпоративная программа для бизнеса, которая позволяет удовлетворить потребности как небольших компаний, так и крупных корпораций. В 2016 году мы также отметили высокий интерес госсектора к нашим продуктам и услугам. Бизнес-тарифы Tele2 просты и понятны, не содержат скрытых условий и включают все, что необходимо любой современной компании. Во всех пакетных тарифах нет наценки на межгород – стоимость звонка одинакова для всей России, а интернет-трафик в национальном роуминге – расходуется из пакета. Уникальное преимущество, которое есть только у Tele2, – возможность перенести остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайт на следующий период».