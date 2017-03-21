Tele2 подвел итоги активности абонентов 23 февраля и 8 марта

Tele2 объявил итоги активности абонентов 23 февраля и 8 марта. Как рассказали CNews в компании, общая продолжительность звонков, совершенных клиентами Tele2 в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность разговора в праздники осталась на прошлогоднем уровне и составила 2,5 минуты. Больше остальных общались челябинцы – за два праздника они сделали более 15 млн звонков.

Количество отправленных сообщений незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом и составило 155 млн. Число текстовых и мультимедийных поздравлений на 23 февраля увеличилось год к году на 9%, а на 8 марта абоненты написали на 5% меньше сообщений, чем в прошлом году. Рекордсменами по количеству отправленных SMS и MMS стали жители Челябинска, Иркутска, Кемерова, Нижнего Новгорода и Воронежа.

23 февраля абоненты Tele2 Красноярского края отправили более 1,8 млн текстовых и мультимедийных сообщений. 8 марта жители региона поздравляли своих друзей и близких в два раза активнее, отправив в этот день более 3,6 млн SMS и MMS. В дни весенних праздников красноярские абоненты Tele2 совершили примерно 6 млн звонков. Их общая продолжительность превысила 14,5 млн минут.

В праздничные дни абоненты Tele2 также активно пользовались мобильным интернетом, отправляя поздравления в социальных сетях и мессенджерах. Почти треть от всего интернет-трафика в эти дни скачали клиенты оператора из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Челябинска и Краснодара.

Красноярские абоненты Tele2 в День защитника Отечества скачали около 40 тыс. гигабайт. Аналогичной цифры достигли клиенты оператора и в Международный женский день. Такого количества интернет-трафика хватит, чтобы посмотреть 8 млн видеороликов без перерыва или пролистать подряд более 40 млн фотографий высокого качества.