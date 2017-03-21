Schneider Electric откроет в Татарстане центр НИОКР с целью разработки инновационных решений для промышленности

В 2017 г. в высокотехнологичном городе Иннополисе в республике Татарстан откроется центр НИОКР компании Schneider Electric, мирового эксперта в сферах управления энергией и автоматизации. Соглашение о намерениях между компанией «Шнейдер Электрик» и Особой экономической зоной «Иннополис» было подписано сегодня в присутствии президента республики Татарстан Рустама Минниханова и заместителя главного исполнительного директора Schneider Electric Эммануэля Бабо, сообщили CNews в Schneider Electric. Планируется, что в центре НИОКР на первом этапе будут работать 10 инженеров Schneider Electric с возможностью в будущем расширять количество рабочих мест. Инвестиции в проект предварительно оцениваются в €1 млн за первые 5 лет. Центр НИОКР войдет в состав международной сети исследовательских центров компании и будет вести разработки не только для России, но и для зарубежных стран.

Новый центр НИОКР будет работать по направлению адаптации и разработки информационно-управляющих систем и специализированного программного обеспечения для нужд нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности. Как ожидается, разработки центра позволят клиентам компании повысить операционную эффективность и безопасность производств с помощью локальных решений, учитывающих особенности российских условий эксплуатации. Нефтяные компании Татарстана уже выразили интерес к совместной работе. Многие из них уже осуществляют взаимодействие со Schneider Electric долгие годы, отметили в компании.

Как известно, сегодня во всем мире и в России с большой скоростью развиваются технологии промышленного интернета, ужесточаются требования к кибербезопасности промышленности, в том числе в области автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и систем противоаварийной защиты. По словам представителей Schneider Electric, в связи с актуальностью этого направления было принято решение о разработках в области кибербезопасности промышленных объектов на базе нового центра НИОКР в Татарстане. Компания уже ведет переговоры о совместной работе с «Лабораторией Касперского», которая открыла в Иннополисе центр компетенций в 2016 г.

Еще одним перспективным направлением работы исследовательского центра в области решений для нефтегазовой промышленности станет разработка специализированных линеек контрольно-измерительных приборов — в частности, устройств и систем для измерения извлекаемых углеводородов, в том числе высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти, указали в компании.

На встрече делегации Schneider Electric с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым также было подписано соглашение с университетом Иннополис о научном и образовательном сотрудничестве.

«Сегодня Schneider Electric — один из мировых лидеров на рынке по управлению энергией, процессам автоматизации, энергоэффективным технологиям и решениям для предприятий и объектов гражданского строительства. Ваша компания более 100 лет присутствует на российском рынке, в нашей стране у вас шесть заводов, и, конечно, вы активно работаете с регионами, в том числе и с Татарстаном. Сегодня в республике активно идет реализация проекта Иннополис, и мы положительно восприняли новость о том, что Schneider Electric будет сотрудничать с Иннополисом и откроет там центр НИОКР», — прокомментировал событие Рустам Минниханов, президент республики Татарстан.

«В глобальном масштабе мы тратим 5% оборота ежегодно на НИОКР. Россия обладает большим потенциалом по развитию новых технологий, и такие проекты, как Иннополис, являются прекрасной демонстрацией этого потенциала, — заявил Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ. — Недавно созданный город притягивает лучшие компании, студентов и специалистов, поэтому мы приняли решение о создании нового центра НИОКР именно в Татарстане. Очень важно, что в республике мы чувствуем поддержку властей и институтов развития (Агентства инвестиционного развития РТ, Министерства информатизации и связи, Министерства промышленности и торговли и др.). Местные предприятия стремятся внедрять современные решения. Татарстан по праву считается одним из самых инновационных регионов России. И мы рады возможности внести свой вклад в развитие современных технологий для российской промышленности, работая в Иннополисе».