Polycom представила систему телеприсутствия и камеру для переговоров по видео

Компания Polycom, Inc. анонсировала выход на рынок своих новейших решений — камеры Polycom EagleEye Director II и системы телеприсутствия Polycom RealPresence Immersive Studio Flex. Как сообщили CNews в Polycom, сегодня компаниям требуются новые технологические решения, которые позволили бы сотрудникам с легкостью подключаться к совещаниям, видеть собеседников и делиться с ними контентом вне зависимости от своего фактического местонахождения.

Polycom EagleEye Director II — это профессиональная камера для переговоров по видео. Использование камеры Polycom EagleEye Director II в составе решений из семейства Polycom Group Series, предназначенных для проведения видеоконференций в переговорных комнатах, позволяет оптимизировать техническое исполнение совещания.

Как рассказали в компании, камеру не требуется настраивать вручную или использовать для этого пульт ДУ. На расстоянии до 10 метров она менее чем за три секунды автоматически приближает и центрирует изображение выступающего докладчика. Масштабирование изображения происходит в зависимости от количества активных участников дискуссии. Демонстрация комнаты в формате «картинка в картинке» позволяет наблюдать за реакцией и языком жестов присутствующих в зале людей, сохраняя фокус на спикере. Камера управляется с помощью новейшей версии ПО Polycom Group Series 6.1.



Polycom EagleEye Director II

В свою очередь, Polycom RealPresence Immersive Studio Flex обеспечивает проведение видеоконференций с эффектом телеприсутствия по доступной цене. «Когда вы заходите в переговорную комнату, оборудованную решением Polycom Immersive RealPresence, и подключаетесь к сеансу связи, кристально чистое изображение ваших собеседников в натуральную величину и четкое распределение звука создают ощущение, словно вы сидите за одним столом», — подчеркнули в Polycom.



Polycom RealPresence Immersive Studio Flex

Параметры системы RealPresence Immersive Studio Flex могут быть адаптированы под бюджет и пространство компании. Кроме того, решение предоставляет доступ к функционалу «Microsoft Skype для Бизнеса». Как и другие системы телеприсутствия от Polycom, Immersive Studio Flex объединяет аудио высокой четкости и видеостену размером 5,5 м, скомбинированную из трех 4K UltraHD-дисплеев. В результате комфорт проведения виртуальных совещаний сопоставим с нахождением в домашнем кинотеатре, а их продуктивность не уступает встречам в реальном формате, утверждают в компании.

Ожидается, что решение RealPresence Immersive Studio Flex станет доступно в России в мае, а EagleEye Director II — в конце июня 2017 г. Оба решения являются первыми продуктами Polycom, выпущенными после ее приобретения компанией Siris Capital Group, LLC и перехода к частной компании.