«МайТэк» представила новое решение для управления веб-контролами в СЭД Directum

Компания «МайТэк» представила новое решение — «Управление веб-контролами». Решение призвано снизить трудозатраты прикладных разработчиков на хранение, сопровождение, модификацию и использование веб-контролов в СЭД Directum, сообщили CNews в «МайТэк».

По мере того как системы электронного документооборота продолжают набирать все большую значимость для бизнеса и государства, растут и требования пользователей к этим системам. Более «продвинутые» и искушенные в части управления корпоративным контентом организации хотят комфортно взаимодействовать с СЭД. При решении подобных задач разработчик может столкнуться с платформенными ограничениями Directum, обойти которые в большинстве случаев получается при помощи веб-контролов.

Но работа с веб-контролами также может иметь ряд проблем, связанных с их хранением в системе, удобством модификации и возможностью отладки. Для того чтобы закрыть данные вопросы, компания «МайТэк» разработала техническое решение «Управление веб-контролами».

По словам разработчиков, решение позволяет: хранить веб-контролы в системе в виде записей справочника; осуществлять импорт готовых веб-контролов или его отдельных элементов в систему; осуществлять экспорт веб-контролов или его отдельных элементов для последующего импорта в другую систему или модификации в сторонней среде разработки; создавать копии существующих веб-контролов; отображать иерархию элементов веб-контрола; осуществлять редактирование веб-контрола в системе Directum; отображать веб-контрол в карточке записи справочника или документа путем вызова готовой функции при наступлении необходимого события.

Для удобства работы с редактируемыми форматами файлов элементов веб-контрола предусмотрена активация цветовой подсветки синтаксиса. На выбор разработчика предоставляется 48 готовых цветовых схем.

Техническое решение «Управление веб-контролами» уже доступно для работы с версией Directum 5.2.0 и выше.