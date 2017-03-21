Informatica представила полностью интегрированное решение по управлению данными

Компания Informatica анонсировала продукт Informatica Axon — первое полностью интегрированное решение по управлению данными (Data Governance). Informatica Axon разработано таким образом, чтобы технические и бизнес-пользователи могли управлять корпоративными данными. В результате решение позволяет реализовывать программы по управлению данными для любых индустрий, сообщили CNews в Informatica.

Как пояснили в компании, Informatica Axon основана на технологиях приобретенной в первом квартале 2017 г. английской компании Diaku и интегрирована с технологиями Informatica по управлению качеством данных, мастер-данными, большими данными, что позволяет решать бизнесу задачи по управлению данными в компаниях крупного, среднего и малого бизнеса.

«Informatica Axon перевернет рынок решений по управлению корпоративными данными и будет особенно востребовано в индустриях, где требования регуляторов особенно высоки», — убежден Амит Валиа (Amit Walia), исполнительный директор корпорации Informatica. По его словам, интегрированные приложения Informatica Data Quality, Informatica MDM, Informatica Enterprise Information Catalog и Informatica Secure@Source вместе с Informatica Axon являются решением, в котором наиболее полно реализованы возможности по управлению данными (Data Governance).

«В эру трансформации бизнеса в digital, когда в основе деятельности лежат большие данные, сложность и объем которых растут с каждым годом, возникает потребность их правильного использования. Успех активностей бизнеса зависит от эффективного управления данными в совокупности всеми сотрудниками: представителями бизнес-сегментов, архитекторами и топ-менеджерами», — считают в Informatica. Традиционно функциональный разрыв между ИТ-специалистами и бизнес-пользователями, использующими соответствующие инструменты, довольно широкий. Бизнес-решение Informatica Axon позволяет нивелировать эту разницу. Как результат, бизнес получает более быстрый поиск и доступ к нужным данным. Как пояснили в компании, тем самым снижается время реализации бизнес-инициатив, оптимизируется работа с данными при снижении затрат на их обработку, а также достигается целостный подход к управлению разрозненными данными и знаниями.

Сейчас многие компании рассматривают данные, как основной актив. Informatica Axon позволяет повысить отдачу от этого актива посредством повышения качества данных, их доступности и достоверности, заключили в Informatica.