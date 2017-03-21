Fujitsu представила новые ноутбуки Lifebook для мобильной работы

Компания Fujitsu представила Lifebook U937 — новую флагманскую модель ноутбука, которая будет продаваться в регионе EMEIA (Европа, Ближний Восток, Африка и Индия). Новинка весит всего 920 г и является самым легким ультрамобильным ноутбуком компании. Новая модель входит в семейство мобильных ПК с традиционной конструкцией корпуса, весом менее 1 кг и экраном с диагональю 13,3 дюйма и разрешением Full HD. Она способна проработать до 11 часов в мобильном режиме, сообщили CNews в Fujitsu.

Несмотря на малый вес, Lifebook U937 обеспечивает высокую производительность и поддерживает различные интерфейсы подключения внешних устройств, включая полноразмерные разъемы LAN и HDMI, модуль WLAN/WWAN и Bluetooth. В то же время, предлагается репликатор портов USB Type-C для подключения внешнего экрана, мышки, клавиатуры и других устройств. Ноутбук создан на базе новейшего процессора Intel Core i7 7-го поколения, поддерживает установку твердотельного накопителя и работает под управлением ОС Microsoft Windows 10 Pro, что делает его оптимальным решением для корпоративных пользователей, которых не устраивают функциональные возможности планшетных ПК. Помимо эргономичного экрана с антибликовым покрытием, также доступен сенсорный экран. Устройство поддерживает работу в сетях 4G/LTE.

Lifebook U937 оснащен встроенной системой биометрической аутентификации, при этом возможен выбор считывателя отпечатков пальцев или системы аутентификации по рисунку вен Fujitsu PalmSecure. Безопасность данных обеспечивается за счет интегрированного устройства считывания SmartCard и технологии шифрования данных корпоративного уровня TPM 2.0. В свою очередь, корпус из магния толщиной всего 15,5 мм гарантирует должную защиту от повреждений.



Lifebook U937

«Раньше руководители компаний, которые хотели выбрать ультрамобильный ноутбук, были вынуждены выбирать между небольшим весом, высокой производительностью, длительным временем работы без подзарядки и надежной защитой. Теперь это осталось в прошлом, так как Fujitsu разработала ноутбук, который объединяет в себе все эти особенности. При разработке Lifebook U937 каждый грамм имел значения, так как мы хотели, чтобы новая флагманская модель имела вес менее 1 кг. Мы рады представить ультракомпактную модель ноутбука весом в 920 г с традиционной конструкцией корпуса и экраном 13,3 дюйма, в которой по умолчанию реализована биометрическая защита и установлен аккумулятор, обеспечивающий работу на протяжении всего рабочего дня», — заявил Рюдегер Ландто (Ruediger Landto), руководитель направления клиентских вычислительных устройств компании Fujitsu в регионе EMEIA.

Помимо Lifebook U937, Fujitsu также представила новую модель Lifebook S937, которая способна проработать без подзарядки на протяжении рабочего дня. Этот ноутбук отлично подойдет тем, кому необходим яркий экран, клавиатура с подсветкой и высокая производительность при условии, что устройство сможет 15 часов проработать без подзарядки, отметили в компании. Более того, Lifebook S937 поддерживает возможность установки второго аккумулятора, который размещается в модульном отсеке и предоставляет дополнительные 6 часов работы.



Lifebook S937

Функции обеспечения безопасности включают датчики распознавания отпечатков пальцев или рисунка вен, устройство считывания SmartCard и технологию TPM 2.0 для защиты доступа к данным.

Первые поставки новых моделей ноутбуков Lifebook в странах Европы, Ближнего Востока, в Индии и странах Африки начнутся 10 апреля 2017 г. Стоимость различается по странам, моделям и конфигурациям и начинается от €1899 за модель Lifebook U937 и от €1649 за модель Lifebook S937.