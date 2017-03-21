Apple анонсировала новое приложение для создания видеороликов на iPhone и iPad

Компания Apple представила новое приложение Clips, которое позволит каждому создавать видеоролики на iPhone и iPad. В приложении предлагаются инструменты, позволяющие комбинировать видеоклипы, фотографии и музыку. Полученными в результате видеороликами можно поделиться с друзьями в Instagram, Facebook и других соцсетях, а также отправить в сообщениях, сообщили CNews в Apple.

В приложении Clips впервые реализована функция «Живые заголовки» — она даёт пользователю возможность создавать анимированные субтитры при помощи голоса. Увлекательные эффекты, например, имитация комиксов, облачка с текстом, фигуры, полноэкранные анимированные плакаты — всё это придаст созданным в Clips роликам индивидуальности.

«Приложение Clips дарит пользователям iPhone и iPad новый способ самовыражения посредством видео, и этим невероятно просто пользоваться, — рассказала Сьюзан Прескотт, вице-президент Apple по маркетингу приложений. — Эффекты, фильтры и новая функция “Живые заголовки”, которую мы создали для Clips, позволят каждому в пару касаний создавать красивые видео и без труда делиться ими».

Приложение Clips позволяет объединять в одно видео несколько видеозаписей на iPhone и iPad, не используя шкалу времени, дорожки и другие сложные инструменты редактирования. Достаточно нажать одну кнопку, чтобы сделать снимок или видеозапись, или добавить из медиатеки фото. Затем можно применить художественные фильтры, использовать облачка с текстом, фигуры, эмодзи. Можно также добавлять полноэкранные плакаты с анимированным фоном и настраиваемым текстом. В Clips есть десятки музыкальных дорожек, и они автоматически подстраиваются под длину видео.

Функция «Живые заголовки» в приложении Clips позволяет добавлять анимированные субтитры, просто диктуя нужный текст. Субтитры создаются автоматически по мере «наговаривания» текста и отображаются на экране синхронно с голосом пользователя. Дальше пользователь может выбрать стиль (или сочетать несколько), коснуться любой строчки, чтобы исправить текст и знаки препинания, и даже вставить эмодзи. Функция «Живые заголовки» поддерживает 36 языков.

Видеоролики, созданные в приложении Clips, можно сразу разместить в соцсетях и на сайтах для публикации видео, включая Facebook, YouTube, Vimeo и др. «Если вы хотите поделиться видеороликом в сообщениях, приложение Clips подскажет, кому его стоит отправить, в зависимости от того, кто присутствует в видео, или же кому вы чаще всего отправляете видеоролики. Если выбрать предложенного получателя, Clips вставит видео прямо в сообщения — и дальше можно будет отправить его в одно касание», — пояснили в компании.

Приложение Clips будет доступно в App Store для бесплатной загрузки в апреле. Приложение будет поддерживаться на iPhone 5s и новее, на новом 9,7-дюймовом iPad, на всех iPad Air и iPad Pro, на iPad mini 2 и новее, а также на iPod touch 6-го поколения. На устройствах должна быть установлена iOS версии 10.3.