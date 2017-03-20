Сервис Le VPN становится доступным российским пользователям MacOS

VPN-cервис Le VPN с сегодняшнего дня стал доступен российским пользователям MacOS. Сервис Le VPN позволяет выходить в интернет с большей степенью конфиденциальности, в частности, защищая пользователя при нахождении в публичном Wi-Fi. Каждый раз, подключаясь к открытой сети Wi-Fi, пользователи становятся уязвимыми для потенциальных злоумышленников, которые могут довольно легко получить доступ к персональным данным. В Le VPN повышенный уровень защищенности персональной информации реализован с помощью самых современных протоколов безопасности OpenVPN и L2TP.

При каждом подключении к интернету сервис будет автоматически выбирать и использовать протокол, обеспечивающий максимальную защищенность и производительность. При этом, пользователю не надо будет беспокоиться и постоянно проверять наличие соединения с VPN-сервером. Le VPN позволяет установить в настройках режим автоматического повторного соединения с сервером, а также вовсе отключаться от всемирной сети, в случае если такое соединение потеряно. Все это гарантирует сохранение персональной информации в неприкосновенности даже в незащищенных Wi-Fi сетях.

С помощью Le VPN пользователи также могут получить доступ к контенту, который они не могут просматривать в стране или регионе проживания. Благодаря собственной технологии HybridVPN, достаточно выбрать сервер той страны, где производится интересующий контент, и можно наслаждаться любимым сериалом или ТВ-шоу столько, сколько захочется.

Технология HybridVPN позволяет обеспечить скорость и простоту доступа к контенту, сохраняя при этом высокий уровень защищенности пользователя. После активации данной технологии в настройках сервиса, все запросы о геолокации пользователя начнут проходить через туннель Le VPN, а затем через собственные серверы SmartDNS. Такое сочетание позволяет разблокировать доступ к контенту и сохранить высокую скорость VPN-подключения.

На сегодняшний день Le VPN обладает распределенной географией размещения серверов: пользователям доступно более 700 серверов, располагающихся в 114 странах мира. Это помогает обеспечивать максимально высокий уровень защиты и надежности сервиса, а также предоставлять самый широкий выбор географических локаций для установки VPN-соединения.

Сервис Le VPN доступен для установки как на десктопных (Windows/Mac), так и на мобильных платформах (Android/iOS), и предоставляет полную сервисную поддержку на русском языке.

После установки и входа в учетную запись сервиса Le VPN пользователь получит возможность одновременно активировать VPN-соединение на двух любых устройствах (десктопных или мобильных), на которых установлен Le VPN.

Более подробную информацию о Le VPN можно узнать на сайте www.le-vpn.com.