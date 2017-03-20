QSAN анонсировала запуск линейки СХД XCubeSAN XS3200 для СМБ и корпораций

Компания QSAN объявила о запуске своей линейки хранилищ данных XCubeSAN XS3200, включающей решения как для компаний СМБ, так и крупных корпораций. Среди особенностей продуктов линейки — полностью модульная структура, доступность в различных форм-факторах, опции подключения к хост-системе, функции резервирования, сообщили CNews в QSAN.

В том числе в серию XCubeSAN XS3200 входит СХД XS3226, позволяющая размещать до 26 дисков малого форм-фактора в корпусе 2U и доступная как с двумя активными контроллерами, так и с одним (возможен апгрейд). Решения серии XS3200 отличаются высокой гибкостью как за счет встроенных портов 10GbE LAN, так и поддержки интерфейсных карт расширения 16Gb Fibre Channel и 10Gb iSCSI (SFP+ & RJ45). Кроме того, поддерживаются гибридные интерфейсы, позволяющие совмещать любые два типа подключения к хост-системе.

Все СХД линейки XCubeSAN XS3200 работают на базе ОС SANOS версии 4.0, оснащенной понятным пользовательским интерфейсом и легко разворачиваемой в любой инфраструктуре. ОС предлагает широкий набор дополнительных функций, в том числе QCache 2.0, технологию SSD кэширования от QSAN.

По информации компании, среди ключевых особенностей решений серии XS3200: высокая производительность — СХД обеспечиваю высокую пропускную способность при последовательной передаче данных — до 12 тыс. МБ/с при чтении и 8 тыс. МБ/с при записи, до 1 млн IOPs при последовательном доступе; продвинутая поддержка RAID — SANOS 4.0 поддерживает все конфигурации RAID (включая RAID 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60), а также возможность создания нескольких локальных зеркальных копий (N-way mirror); QThin — встроенная технология гибкого и экономичного выделения пространства хранения (Thin Provisioning); QTiering — технология автоматизированного управления многоуровневым хранением данных от QSAN; функции резервного копирования — мгновенные снимки (Snapshots), копирование целого тома (Local Volume Clone), удаленная репликация (Remote Replication); Super Capacitor M.2 — решения XCubeSAN комплектуются резервным модулем питания (Battery Backup Module) и модулем Super Capacitor для защиты кэш-памяти.

Решения линейки XCubeSAN XS3200 также интегрируются с гипервизорами VMware VAAI, Hyper-V ODX и Citrix XenServer, за счет чего являются оптимальными СХД для виртуализированных дата-центров в качестве средств резервирования, перемещения и управления хранением виртуальных машин.

Помимо того, емкость СХД XCubeSAN XS3200 может масштабироваться за счет модулей расширения XCubeDAS XD5300 12Gb SAS (всего можно добавить до 10 таких модулей). В целом же благодаря масштабированию хранилища данных QSAN способны вместить вплоть до 286 дисков.

По словам представителей QSAN, совместимые с большинством популярных ОС решения XS3200 могут применяться в дата-центрах для хранения, архивации, «холодного» хранения, резервного копирования, мониторинга, потоковой передачи видео и др. Стоимость на продукты линейки начинается от $7499.