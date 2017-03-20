Navicon запустила стек ИТ-решений для аграрной отрасли

Системный интегратор Navicon объявил о запуске стека ИТ-решений для аграрного сектора. Продукты на платформах IBM ILOG Software, IBM PMQ и IBM Maximo адаптированы под специфические потребности сельскохозяйственных предприятий и позволяют планировать и координировать производственные и бизнес-процессы «полным циклом», от маршрутизации техники в полях до отгрузки конечного товара дистрибьюторам. Стек решений доступен клиентам интегратора с марта 2017 г., сообщили CNews в Navicon.

Комплекс отраслевых решений от системного интегратора Navicon включает в себя системы класса прогнозной аналитики, оптимизационного планирования и управления всеми видами активов предприятия.

Решение на платформе IBM ILOG предназначено для планирования загрузки и ремонта техники и оборудования: например, система позволяет оптимизировать график выполнения полевых работ, ротировать технику, своевременно снабжать ее горюче-смазочными материалами. Система для управления производственными активами на платформе IBM Maximo мониторит состояние оборудования, оптимизирует его использование, сокращает расходы на ремонты за счет управления процессами ТОиР (от планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту до поставки материалов и запчастей под работы). Наконец, предиктивная аналитика на базе IBM PMQ помогает избежать простоя ресурсов и сократить расходы на обслуживание за счет раннего реагирования и прогнозирования возможных поломок производственных мощностей. При этом источниками данных для ИТ-систем выступают различные сельскохозяйственные активы — оборудование и установленные на нем датчики, сенсоры в полях (концепция индустриального интернета вещей), данные, полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов и систем мониторинга GPS и ГЛОНАСС.

«Запустив стек агрорешений с опорой на “живые” данные, мы фактически реализовали подход “от поля до прилавка”, — рассказал Григорий Устян, директор по развитию бизнеса Navicon. — Агропроизводитель может распределять сельхозтехнику, планировать обслуживание техники и производственного оборудования, оптимально размещать базы по ремонту, управлять логистикой с учетом особенностей хранения и перевозки сельхозпродукции — то есть оптимизировать производственные процессы от выращивания на полях до отправки конечного товара дистрибьюторам и розничным сетям. При этом он получает прозрачную отчетность и может принимать взвешенные управленческие решения даже в авральном режиме, опираясь на результаты анализа актуальных данных. Сейчас большое значение придается прозрачности всего сельскохозяйственного процесса, когда можно чуть ли не по дням проследить, как был выращен продукт. Поэтому будущее ИТ в агросекторе — в разработке таких комплексных решений, автоматизирующих все процессы в АПК на основе данных, получаемых в режиме реального времени».