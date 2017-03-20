МТТ перешел на омниканальную CRM

MAYKOR-GMCS объявила о завершении проекта по переводу МТТ на единую платформу обслуживания клиентов и партнеров на базе Microsoft Dynamics CRM. Как рассказали CNews в компании, новая CRM-система поможет оператору развивать омниканальные сервисы, эффективно обслуживать клиентов и оптимизировать взаимодействие с агентами.

CRM-система обеспечивает в МТТ управление циклом продаж в b2b сегменте (работа со сделками, лидами, контрагентами, договорами) и сервисами – работа с заявками и обращениями, поступающими по различным каналам обслуживания. Система также обеспечивает высокий уровень коммуникаций и сервисов в сегментах b2o (операторский сегмент) и b2a (взаимодействие с агентами).

В новой CRM-системе работают сотрудники контакт-центра МТТ, менеджеры по продажам, специалисты по обслуживанию. Единая клиентская база и единый продуктовый каталог упрощают работу сотрудников. В CRM-системе хранится полный профиль клиента, включая историю взаимодействия, заявки, договоры, обращения. Специальные панели мониторинга позволяют отслеживать эффективность работы менеджеров, а счетчики SLA – контролировать соблюдение сроков по исполнению заявок и поддерживать высокий уровень поддержки.

«Наша компания давно сотрудничает с МТТ, и мы рады, что оператор доверил нам реализацию очередного проекта. Для решения поставленных задач мы использовали компоненты нашего CRM-решения для телекоммуникационных компаний, что позволило минимизировать объем доработок системы под потребности заказчика и общие сроки внедрения», – отметила Аурика Савчук, директор департамента многофункциональных клиентских решений и сервисов компании MAYKOR-GMCS.

«Мы стремились унифицировать используемые решения в области CRM, а также обеспечить более эффективную интеграцию ИТ-систем и быструю адаптацию бизнес-приложений под требования клиента, – отметил директор Центра поддержки бизнеса МТТ Олег Ермоленко. – Проведенная MAYKOR-GMCS работа позволит нам в будущем также автоматизировать в CRM-системе и процессы управления персонализированным маркетингом».

В соответствии с отраслевой спецификой, CRM-система интегрирована с системами биллинга, корпоративной телефонией, системой обмена сообщениями по e-mail и облачными сервисами МТТ – «МТТ Бизнес» и YouMagic.Pro.