Ericsson предоставит BBC Creative услуги постпроизводства и управления медиаконтентом

Ericsson объявила о победе в тендере телерадиовещательной корпорации BBC и подписании многолетнего контракта на оказание услуг постпроизводства и услуг управления медиаконтентом для подразделения BBC Creative. Как рассказали CNews в компании, Ericsson будет предоставлять портфель сквозных услуг, в числе которых высокопроизводительный профессиональный монтаж, монтаж с использованием настольных приложений и декоративное оформление, озвучивание и добавление субтитров, хранение контента с возможностью его просмотра и архивирования с использованием облачной платформы Ericsson для обработки медиаконтента.

Ericsson будет оказывать эти услуги на базе собственного современного оборудования, расположенного в Лондоне. Компания поставит ВВС пакеты настольных приложений для монтажа, озвучивания и добавления субтитров.

«Наши лучшие в отрасли облачные решения для хранения и архивирования покрывают потребностям ВВС в управлении контентом сегодня и в будущем», - сказал вице-президент и глава подразделения широковещательных и медиа услуг компании Ericsson Торстен Сауэр (Thorsten Sauer).

BBC Creative – собственное креативное агентство ВВС, более года занимающееся производством контента на всех принадлежащих ВВС платформах.

Компания Ericsson - разработчик решений и поставщик услуг для телевидения и медиа. Компания более 20 лет занимается планированием и оказанием услуг по трансформации для отрасли медиа и имеет клиентов во всех странах мира. Наше проектирование, технологии и услуги по расширенной поддержке и обслуживанию помогают создавать бесшовные, персонализированные, интуитивные и дифференцированные сервисы для телезрителей. В расширенный портфель Ericsson входят решения для обработки, размещения и поставки контента, а также решения, обеспечивающие эффект присутствия. Ежегодно Ericsson обеспечивает более 4 млн часов программного вещания на более, чем 60 языках для более, чем 500 телевизионных каналов. Ежедневно люди со всех континентов смотрят телевизионные передачи, подготовленные и транслируемые сотрудниками Ericsson из Европы, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и США.