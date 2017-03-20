Asus представила видеокарты ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti и Turbo GeForce GTX 1080 Ti

Asus представила новые видеокарты Republic of Gamers (ROG) Strix GeForce GTX 1080 Ti и Asus Turbo GeForce GTX 1080 Ti, построенные на базе графического процессора Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. Новые видеокарты обеспечивают увеличение производительности на 35% по сравнению с видеокартами серии GeForce GTX 1080 и превосходят по мощи видеокарты серии Nvidia Titan X. Важной особенностью ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti и Turbo GeForce GTX 1080 Ti является то, что они поддерживают новейшие игровые технологии и возможности виртуальной реальности. Высокое качество данных видеокарт гарантирует полностью автоматизированный процесс производства Auto-Extreme. В комплект поставки новинок входит программное обеспечение GPU Tweak II, которое служит для настройки и мониторинга параметров видеокарты.

Видеокарта ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti занимает 2,5 слота по ширине, что позволяет добиться улучшенного теплоотвода. В ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti представлено множество эксклюзивных технологий Asus, включая первую в отрасли высокоэффективную систему охлаждения MaxContact с технологией прямого контакта (тепловые трубки непосредственно контактируют с поверхностью графического процессора) и тремя вентиляторами с оптимизированной геометрией крыльчатки. Благодаря им данный кулер способен охлаждать видеокарту при невысоком уровне нагрузки в пассивном режиме, то есть при нулевом уровне шума. Эффективность данной системы охлаждения возросла на 30%, а уровень шума снизился в три раза по сравнению со схожими моделями. Частичная защита вентиляторов от пыли (IP5X) продлевает срок службы системы охлаждения. Благодаря технологии Asus FanConnect II данная видеокарта получила особые разъемы для системных вентиляторов с регулировкой на основе температуры центрального или графического процессора. Утилита GPU Tweak II дополнительно расширит возможности настройки системы охлаждения. Полностью автоматизированная технология производства Auto-Extreme и использование только высококачественных компонентов Super Alloy Power II гарантирует стабильную работу и долгий срок службы данной видеокарты.

Поддержка эксклюзивной технологии синхронизации светодиодной подсветки Asus Aura Sync поможет дополнить и разнообразить внешний вид ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti. Наличие двух портов HDMI позволит с удобством подключать VR-комплекты и погружаться в захватывающий мир виртуальной реальности, не отсоединяя от видеокарты основной монитор.

Видеокарта Asus Turbo GeForce GTX 1080 Ti оснащается вентилятором с двойным шарикоподшипником, который обладает в несколько раз большим сроком службы, чем традиционные вентиляторы с подшипниками скольжения. Возможность установки логотипа добавит системе индивидуальности. Наличие двух портов HDMI позволит с удобством подключать VR-комплекты.

Высокому качеству видеокарт компании ASUS способствует полностью автоматизированный процесс производства Auto-Extreme, который соответствует более строгим экологическим нормам за счет устранения вредных химических веществ и уменьшения энергопотребления на 50%. Кроме того, с момента запуска видеокарт с поддержкой технологии Auto-Extreme их надежность увеличилась на 30%.

Современные видеокарты Asus совместимы с эксклюзивной утилитой GPU Tweak II, с помощью которой можно получить полный контроль над графической подсистемой компьютера, включая расширенные функции разгона для оверклокеров. Например, новая функция Gaming Booster позволяет моментально выделить все доступные вычислительные ресурсы под запущенное приложение, чтобы обеспечить максимальную производительность.

В пакет программного обеспечения, прилагаемого к данной видеокарте, входит годовая лицензия на XSplit Gamecaster – удобную утилиту для трансляции и записи процесса игры (стоимость такой лицензии, приобретаемой отдельно, составляет $99). Она также отображает данные системного мониторинга (частоту графического процессора, температуру видеокарты, уровень загрузки видеопамяти) и содержит элементы управления утилиты GPU Tweak II (например, для переключения между профилями с настройками или моментального разгона видеокарты).