Alstom реализовала первый проект по сигнализации в Сербии

Alstom объявила о поставке Сербским железным дорогам новейшей системы сигнализации собственной разработки в рамках модернизации железнодорожной линии Белград-Панчево Сербских железных дорог. Как рассказали CNews в компании, проект реализован совместно с сербским институтом Михайло Пупина по заказу «РЖД Интернешнл».

Панчево – один из крупнейших и наиболее значимых транспортных узлов Сербии, где 8 из 17 железнодорожных линий полностью обслуживают грузовой транспорт. Модернизация станции – первая ступень амбициозной программы по реконструкции 428 км железных дорог Сербии, призванной обеспечить эффективное пригородное сообщение между Панчево и Белградом, а в дальнейшем оптимизировать международный транзит в Румынию. Сегодня 60 пассажирских и грузовых поездов ежедневно эксплуатируются на линии, а к 2020 году ожидается, что их количество составит 136.

«Мы чрезвычайно гордимся успешной реализацией проекта такого уровня сложности в кратчайшие сроки: команда Alstom вместе с локальным партнером – Институтом Михайло Пупина – справилась с задачей всего за 20 месяцев. Это первый пример внедрения современной системы сигнализации в Сербии, где принципы сигнализации и эксплуатации сильно отличаются от европейских», - сказал Габриэль Станчиу, управляющий директор Alstom Румынии, Болгарии и Республики Молдова.

Данный проект Alstom разработан на базе сигнальной системы Smartlock 400. Компоненты Smartlock, установленные в более чем 25 странах с разными требованиями к системам сигнализации, в том числе Италии, Дании, Турции и Румынии, способны управлять 1400 маршрутами. Smartlock 400, последняя версия семейства Smartlock, взаимодействует непосредственно с путевым оборудованием без участия промежуточных реле. Следовательно, сокращается время отклика, а вместе с ним - объем путевого оборудования и затраты на техническое обслуживание.

Проект представляет собой интегрированный продукт, объединивший Smartlock 400 и новое оборудование, разработанное и произведенное Институтом Михайло Пупина, которое было впервые применено в промышленном масштабе. Система сигнализации была введена в эксплуатацию после широкого спектра тестов.