«Яндекс.Браузер» научился показывать видео в отдельном окне

Компания «Яндекс» обновила «Яндекс.Браузер» для Windows и macOS. Главная особенность новой версии — возможность смотреть видео в отдельном окне, которое располагается поверх всех вкладок. Такое окно можно поместить в любую часть экрана и следить за происходящим, проверяя почту или выбирая товары на сайте магазина, сообщили CNews в «Яндексе».

Плеер в отдельном окне работает как обычно: можно приостановить просмотр, пропустить скучный фрагмент или выключить звук. Видео будет проигрываться, даже если свернуть окно браузера. Например, это пригодится, если нужно одновременно запустить какую-нибудь программу и видеоинструкцию к ней. В отдельном окне можно просматривать видео, размещённые с помощью технологии HTML5 или Adobe Flash, то есть практически любые, отметили в компании.

В новой версии «Яндекс.Браузера» также появился режим чтения — он пригодится для просмотра статей, постов в блогах и других текстов. В таком режиме на странице остаётся только текст и иллюстрации к нему, а все остальные элементы сайта исчезают. Сейчас режим чтения доступен только части пользователей, но постепенно появится у всех.

Кроме того, теперь для синхронизации паролей, вкладок и других данных из браузеров на разных устройствах необязательно создавать учётную запись «Яндекса» самостоятельно. Достаточно авторизоваться через Facebook, Twitter, «ВКонтакте», Google или Mail.Ru — и аккаунт для сохранения нужной информации будет создан автоматически.

«Яндекс.Браузер» был запущен в 2012 г. По данным компании, в феврале 2017 г. его дневная аудитория составила 20 млн пользователей, 7,5 млн из них пользуются мобильной версией. По данным за февраль, доля «Яндекс.Браузера» в России составляет 21% на компьютерах и 5% на мобильных устройствах.