Tele2 представил итоги работы на рынке услуг корпоративной связи в Красноярском крае

Tele2 сообщила об итогах работы на региональном рынке услуг корпоративной связи в 2016 году. Как рассказали CNews в компании, клиентами оператора стали более 200 предприятий малого и среднего бизнеса.

С начала 2016 года абонентская база Tele2 в корпоративном сегменте увеличилась на 23%. Оператор начал предоставлять корпоративные услуги строительным, логистическим, телекоммуникационным, торговым, сельскохозяйственным компаниям. Важным трендом 2016 года стало желание клиентов сохранить действующие федеральные номера при заключении договоров корпоративного обслуживания.

В прошлом году в Красноярске стартовал совместный проект с сервисом заказа автомобилей Uber. В рамках сотрудничества Tele2 разработала для водителей выгодные тарифные планы с безлимитными звонками внутри сети и пакетами интернет-трафика.

За прошедший год существенно увеличилось потребление мобильного интернета среди бизнес-абонентов Tele2. Объем генерируемого корпоративными клиентами интернет-трафика за год вырос на 120%. При этом количество активных интернет-пользователей среди корпоративных клиентов оператора увеличилось на 34% по сравнению с декабрем 2015 года.

Александр Автомонов, коммерческий директор красноярского филиала Tele2, отметил: «Все больше компаний Красноярского края выбирают Tele2 в качестве оператора для бизнеса, оценив выгодную тарифную линейку, качественный сервис и быстрый мобильный интернет. Сейчас почти каждый третий корпоративный клиент Tele2 активно пользуется мобильным интернетом. В этом нет ничего удивительного – качественный и доступный интернет в мобильных устройствах уже давно стал эффективным бизнес-инструментом, особенно для предпринимателей, которые занимаются продвижением в социальных сетях, находятся на связи с клиентами в мессенджерах или почтовых сервисах. Линейка бизнес-тарифов Tele2 позволяет каждому предпринимателю выбрать для себя наиболее оптимальное предложение и пользоваться услугами связи без переплат».