«Русский Стандарт» обновил мобильный банк для Android

Банк «Русский Стандарт» объявил о выпуске новой версии мобильного банка для платформы Android.

В мобильном банке появилась функция перемещения карт в общем списке, поиска по приложению, стала доступна возможность совершения международных переводов по номеру карты Mastercard. В разделе «Акции и привилегии» добавлены иконки категорий магазинов.

Кроме того, вход в мобильный банк стал возможен при одновременном использовании графического ключа/цифрового кода и отпечатка пальца.

Также здесь много других полезных и удобных доработок, которые сделают работу с приложением еще более комфортной. Например, больше не требуется заново вводить пароль при отказе от разблокировки, улучшена плавность прокрутки экранов и др.

Новая версия мобильного банка «Русского Стандарта» для Android уже доступна для скачивания в магазине Google Play.