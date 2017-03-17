«Ростелеком» обеспечил мобильной связью первую тысячу организаций ЮФО

«Ростелеком» объявил о начале предоставления корпоративным клиентам услуги мобильной связи в ноябре 2016 г., и к текущему моменту более тысячи организаций в Южном федеральном округе уже используют её преимущества для бизнеса. Как рассказали CNews в компании, на юге России услуга доступна в трёх регионах – Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях.

С появлением услуг мобильной связи «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-сервисов для организаций. Компания предлагает весь спектр необходимых услуг фиксированной и мобильной связи.

Разработаны пакетные и тарифные предложения для малого, среднего и крупного бизнеса. При подключении пакетов услуг, например, доступа в интернет и мобильной связи, действует гибкая система скидок. Также «Ростелеком» предлагает удобное облачное решение «Управление мобильными устройствами» – это сервис для безопасного использования корпоративных информационных систем и ресурсов на мобильных устройствах сотрудников.

Руслан Танашев, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами, отметил: «Простоту, удобство и выгоду от получения всех видов связи от одного провайдера уже оценили многие наши заказчики. Это удобно для бизнеса. «Единое окно» для договорных отношений, выгодной пакетной тарификации, технологической и сервисной поддержки позволяет экономить время и ресурсы и сосредоточиться на бизнес-задачах».