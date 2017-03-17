«RKIT: Корпоративное делопроизводство» внесено в рекомендованный список Минкомсвязи

RKIT Group («Решение») объявила о том, что ее программный продукт по автоматизации делопроизводства на базе отечественной платформы Docsvision был внесен в список продуктов, рекомендованных для использования Минкомсвязью России. Как рассказали CNews в компании, все государственные и муниципальные органы, казённые и бюджетные учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно программе импортозамещения могут выбирать для использования продукт «RKIT: Корпоративное делопроизводство».

ПО «RKIT: Корпоративное делопроизводство» имеет свидетельство Роспатента и позволяет регистрировать входящую/ исходящую корреспонденцию, регистрировать внутренние документы, контролировать исполнение документов, контролировать исполнительскую дисциплину, создавать журналы, реестры, организовать отчетность и быстро находить документы.

Решение создано на платформе Docsvision в результате проектной практики в крупных компаниях и активно используется в госсекторе. Например, в администрации города Иркутска на этом продукте работают во всех подразделениях.

Решение при желании настраивается и дорабатывается с учетом специфики предприятия. ПО содержит собственные разработки RKIT Group, такие как дерево исполнения/согласования – наглядно показывает ход согласования документа, конструктор согласований – позволяет в режиме реального времени создавать новые маршруты согласования; личный помощник – помогает отследить текущую ситуацию с заданиями и документами даже без запуска Docsvision; специальные инструменты для организации удобной работы с файлами.