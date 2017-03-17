«Минск-Арену» подготовили к сверхнагрузкам в 3G и LTE

На территории многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена» в Беларуси стал доступен «новый 3G». Инновационное решение с использованием десятков секторов и базовых станций внедрила в «Минск-Арене» компания velcom. В рамках проекта впервые в Беларуси использовались 30 секторов для организации связи внутри одного сооружения, сообщили CNews в velcom. Как результат, 3G-сеть сможет выдержать максимальные нагрузки во время важных хоккейных матчей и музыкальных концертов с учетом растущего потребления трафика в ближайшие несколько лет.

В своем техническом решении velcom использовал передовой подход к проектированию таких систем, применив специализированные антенны. В системе «работают» сразу все используемые на данный момент оператором стандарты связи (UMTS-900, UMTS-2100, GSM-900, GSM1800), чтобы обеспечить высокую пропускную способность для абонентов. Оборудование также способно поддерживать технологию LTE и в случае получения компанией необходимых разрешений сможет обеспечить абонентов 4G-связью.

Увеличение пропускной способности системы позволило абонентам использовать доступные сервисы с высокой интенсивностью. Так, сравнительные измерения, которые провели специалисты во время двух хоккейных матчей до и после обновления сети, показали почти трехкратный рост голосового и интернет-трафика. Теперь за один матч посетители стадиона проговаривают в сети velcom более 200 часов и используют около 100 Гбайт мобильного трафика. Средняя скорость доступа в интернет на крупных спортивных мероприятиях выросла, по данным компании, более чем в пять раз.

Основные сложности при реализации проекта были связаны с масштабом indoor-покрытия и огромным потреблением мобильного трафика, создающим экстремальные нагрузки на сеть. «Самая крупная действующая в стране спортивная арена вмещает до 15 тыс. зрителей, — пояснили в velcom. — При этом перемещение такого количества абонентов внутри комплекса предъявляет особые требования к конфигурации мобильной сети с точки зрения обеспечения непрерывности соединения. Потребление трафика носит взрывной характер: во время перерыва в хоккейном матче активность абонентов стремительно возрастает».

Схожее решение velcom планирует в перспективе использовать для организации связи на строящемся футбольном стадионе «Динамо» в центре Минска, который рассчитан уже на 23 тыс. зрителей.

В целом же velcom покрыл 3G-сетью 94% территории страны, на которой проживает 99% населения. Для этого по всей Беларуси было запущено более 3,2 тыс. базовых станций стандарта UMTS-900 — так называемого «нового 3G». Скоростной интернет и звонки в формате HD-Voice стали доступны и за пределами городов, а indoor-покрытие 3G-сети в Минске составило 99%. В частности, качество связи повысилось в зданиях, которые расположены в низинах или местах плотной застройки, равно как и на цокольных этажах. Сигнал стал мощнее и на территориях, «закрытых» или удаленных от базовых станций, указали в компании.