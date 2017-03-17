«Мегафон» модернизировал сети ВОЛС в Северной Осетии-Алании

«Мегафон» объявил о завершении крупного этапа строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Северной Осетии-Алании, обеспечив более качественным и быстрым мобильным интернетом свыше 40 тысяч жителей второго по величине города республики - Моздока.

Специалисты «Мегафона» завершили включение 30 базовых станций к сети волоконно-оптических линий связи по маршруту «Прохладный – Моздок» протяжённостью более 40 километров. Это позволило удвоить скорость мобильного 3G-интернета, обеспечить резервирование всего трафика в Моздокском районе, а также повысить надёжность и стабильность работы всех базовых станций оператора в городе Моздоке. Скорость передачи данных по новым ВОЛС достигает 10 Гбит/с.

«Мегафон» в очередной раз подтвердил инфраструктурное лидерство в Северной Осетии, где уже построено свыше 100 км магистральных и более 150 км городских оптоволоконных сетей, — отметил Гоча Макиев, директор отделения компании «Мегафон» в Северной Осетии. — ВОЛС обеспечивают устойчивую работу 2G/3G/4G-сетей в городах, посёлках и сёлах республики, являются сегодня самым перспективным видом телекоммуникационных сетей с множеством преимуществ: надёжность, отсутствие восприимчивости к электромагнитным помехам и влиянию погодных условий. Кроме того, строительство ВОЛС в Моздоке является подготовкой к запуску в городе LTE-сетей, которые позволят абонентам «Мегафона» пользоваться мобильным интернетом на рекордных скоростях - до 100 Мбит/с».