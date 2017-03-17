«Компьюлинк» построил более 320 км ВОЛС в Башкортостане в рамках проекта по устранению цифрового неравенства

В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) группа компаний «Компьюлинк» построила более 320 км волоконно-оптической линии на территории Башкортостана. Конечные точки доступа установлены в 35 районах с населением от 250 до 500 человек, сообщили CNews в «Компьюлинке».

Помимо работ по строительству и монтажу ВОЛС, компания выполнила поставку вспомогательного оборудования и кабельной продукции. Железобетонные опоры были установлены в каждом из 35 населенных пунктов и удовлетворяли основным требованиям по безопасности эксплуатации. В некоторых районах, которые власти сочли наиболее привлекательными в плане продвижения инфокоммуникационных услуг (центры административных услуг, места наивысшей плотности населения), сверх оборудования по плану УЦН обеспечивался широкополосный доступ на базе одной из технологий — DSL, GPON, БШПД. Помимо того, приняты меры по защите оптоволоконной магистрали от поражения электрическим током, грозовых перенапряжений, а также от несанкционированного доступа.

Данный проект стал для «Башинформсвязи», которое координирует исполнение программы по УЦН, первым опытом сотрудничества со сторонним подрядчиком.

«В этом регионе, в силу его географо-климатических условий, мы применяли особую технику и опыт уникальных специалистов. Приходилось работать в центрах добычи кварца, малахита, железной руды, вблизи нефте- и газопроводов. А с наступлением заморозков работы усложнились тем, что кабель необходимо было прокладывать в промерзший глиноземный грунт. Это потребовало дополнительных мероприятий для прогрева автоколонн и другой техники. Однако мы были технически подготовлены к таким условиям и успешно завершили работы. Я надеюсь, что в этом регионе нас ожидает еще много интересных перспективных проектов с “Башинформсвязью”», — отметил Алексей Клименко, вице-президент ГК «Компьюлинк».

На этапе проектирования работ «Компьюлинк» предусмотрел условия, способные негативно повлиять на ход строительства ВОЛС в регионе с резко континентальным климатом. Так, железобетонные опоры, установленные в населенных пунктах, выдерживают монтажные нагрузки в температурном диапазоне от -55 до +60, а также при сейсмической активности, обеспечивают бесперебойную работу даже в ветровых и гололедных районах.

В целом мероприятия по устранению цифрового неравенства способствуют развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры республики Башкортостан, что, в свою очередь, открывает новые возможности для реализации ключевых федеральных проектов, инициатив в сфере информационных технологий. А перевод услуг органов государственной власти и местного самоуправления в электронный вид призван установить взаимодействие населения с правительством республики, отметили в компании.

Проект строительства ВОЛС в республике Башкортостан обеспечил точками беспроводного доступа в интернет населенные пункты Татышлинского, Благовещенского, Кушнаренковского, Караидельского, Нуримановского, Бакалинского, Благоварского, Зианчуринского, Баймакского, Хайбуллинского муниципальных районов.

Первую точку доступа в рамках программы УЦН ГК «Компьюлинк» построила в 2014 г. в деревне Михайловское, в 45 километрах от центра Костромы. Данный проект успешно прошел тестирование, поэтому на федеральном уровне была одобрена возможность его тиражирования в других регионах РФ.