J’son & Partners Consulting: Коммерческие перспективы использования частот для сетей 5G в России и в мире

J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования перспектив использования различных частотных диапазонов для сетей 5G в России и в мире. Наличие требуемых частот является одним из основных необходимых факторов для развития таких сетей, наряду с готовностью сетевой архитектуры и инфраструктуры, бизнес-моделей и абонентских устройств.

Одной из важнейших предпосылок для развития сетей 5G является дефицит частотного ресурса, необходимого для обеспечения приемлемого качества услуг, связанных с мобильной передачей данных в условиях продолжающегося экспоненциального роста трафика и грядущей эры интернета вещей (IoT). Особенно остро стоит проблема нехватки частот в нижних участках спектра, включая диапазон 5 ГГц для Wi-Fi. В этой связи возникают предложения использовать для сетей 5Gне только низкие частоты (до 6 ГГц), но и высокие (десятки гигагерц), характеристики которых сильно отличаются от традиционных диапазонов для мобильной связи. Поэтому для сетей 5G, скорее всего, будут использованы новые сетевые решения, в том числе новые архитектурные решения.

Перспективные приложения и сервисы (тактильный интернет, беспилотное вождение и пр.) требуют существенно более высоких характеристик мобильного интернет-соединения, которые невозможно реализовать в существующих сегодня коммерческих сетях LTE. При разработке технологий пятого поколения существует определенный набор «входных» характеристик, которые служат ориентиром для нового стандарта. Например, по сравнению с лучшими из существующих в настоящее время сетей LTEскорость передачи данных в сетях 5Gдолжна быть в 10-100 раз выше, время отклика – в 5 раз меньше, сети должны поддерживать в 100 раз больше устройств, и т.п.

Предполагается, что последовательный переход от сетей четвертого поколения к пятому займет более длительное время по сравнению с переходом от 3G к LTE. Первые сети 5G будут использовать достижения LTE-Advanced, например – агрегацию лицензируемого и нелицензируемого спектров.

Первое совещание 3GPP по разработке 5G, на котором был определен план развития этого стандарта, состоялось в 2015 г. В этом плане, в частности, предусмотрено, что стандарт будет развиваться в 2 фазы, первая из которых, как ожидается завершится в 2018 году (не все требования к сетям 5G будут реализованы), а вторая – в 2019 г.

Основные этапы развития сетей 5G

Крупномасштабное развертывание инфраструктур 5G можно ожидать к 2020 году. К 2021 году на сервисы 5G будет приходиться 1,5% совокупного мобильного трафика данных, в среднем одно соединение 5G будет генерировать в 4,7 раза больше трафика, чем соединение 4G, и в 10,7 раз больше, чем соединение 3G.

По прогнозам Ericsson, все городские территории и крупнейшие транспортные магистрали в Европе будут обеспечены сплошным 5G-покрытием к 2025 году.

В июне 2016 года консорциум 3GPP объявил план по стандартизации 5G. Как ожидается, к моменту выхода Release 15 в середине 2018 года должны быть готовы технологические рекомендации и стандарты, которые и лягут в основу дальнейших технологических разработок и промышленного производства инфраструктурных решений и абонентских устройств. Утверждение стандарта 5G ожидается в 2020 году, после того, как Международный союз электросвязи (МСЭ) даст положительное заключение, а также после того, как Всемирная конференция радиосвязи (WRC-19), которая состоится осенью 2019 г., согласует диапазоны частот для 5G.

Массовое появление 5G-решений вряд ли состоится раньше 2020-2022 годов, поскольку вендорам необходимо оптимизировать себестоимость поставляемых решений и обеспечить доступность оборудования, а операторам – определиться с первоочередными бизнес-задачами в новой для них области.

По мнению экспертов Radio Spectrum Policy Group (RSPG), для успешного внедрения систем 5G для целого ряда приложений потребуются одновременно системы 5G в низкочастотной части спектра (ниже 6 ГГц), которые уже согласованы на прошедших Всемирных конференциях радиосвязи, и в высокочастотной (десятки гигагерц), часть из которых уже выделены для оказания услуг мобильной связи и будут рассмотрены на предстоящей конференции WRC-19 в 2019 году.

Статус перспективных диапазонов для 5G

Для развития сетей 5G в Европе на начальном этапе планируется использовать частотные диапазоны 700 МГц, 3400-3800 МГц и 24,25-27,5 ГГц. Они обеспечивают полное покрытие территории, обеспечивая эффективное по цене предоставление услуг мобильной подключенности; могут использоваться более широкие по сравнению с системами 3G / LTE полосы частот (сотни МГц) - это позволит получать одновременно емкость и покрытие; для систем 5G потребуются новые полосы частот в диапазоне до 6 ГГц.

Ожидается, что низкие частоты (например, 3,4-3,6 ГГц) и широкие полосы обеспечат возможность массовой доступности скоростей до 100 Мбит/c. Данный вариант можно будет применять, например, для реализации технологии eMBB.

Низкие частоты и хорошее покрытие дадут обширное и хорошо проникающее в помещения покрытие, что важно для того, чтобы добиться массового рынка IoT. Это касается, прежде всего, диапазона 700 МГц и, в меньше степени, 3,4-3,8 ГГц. Такой вариант 5G предназначен для решений mMTC (массированных систем связи типа M2M, систем "умный город" и для "умных домов"/"умных зданий"). Низкие частоты также будут использоваться для обеспечения надежной подключенности различных устройств к сетям 5G, например, автомобилей (диапазоны 700 МГц и 3,4-3,8 ГГц). Этот вариант 5G можно будет использовать для автоматизации промышленности, для приложений, чувствительных к задержкам, для подключения самоуправляемых автомобилей.

Основным сдерживающим фактором использования диапазона C-band (3,4-3,8 ГГц) в европейском макрорегионе является его достаточно сильная фрагментированность. Кроме того, существует множество региональных (местных) присвоений частот, в ряде случаев сроки завершения этих лицензий истекают не ранее 2021 г.

В России этот диапазон занят системами фиксированного ШПД (включая технологию WiMAX, которая практически свернута) и с относительно узкополосными системами спутниковой связи. Как считают эксперты, с последними «может быть найдено какое-то совместное сосуществование».

В большинстве стран, как ожидается, под системы 5G будут выделяться сплошные полосы шириной 300-400 МГц. Можно рассчитывать, что на одного оператора будет выдаваться вплоть до 100 МГц сплошной полосы в диапазоне 3,4-3,8 ГГц.

Частоты ниже 1 ГГц, которые обеспечивают хорошее покрытие при малых затратах, могут быть использованы для реализации ряда приложений на базе 5G, не требующих высоких скоростей, например, для реализации некоторых сервисов в сегменте IoT.

Высокие частоты и очень широкие полосы можно будет использовать для подключения пользователей с высокими пиковыми скоростями вплоть до 20 Гбит/с (в диапазонах 24,25-27,5 ГГц и 37-43,5 ГГц). Такие скорости, например, потребуются для 3D-видео с разрешением UHD, работы и игр в облаке, дополненной реальности, голографических звонков, тактильного интернета и других приложений.

Диапазоны 24,25-29,5 и 37-43,5 ГГц являются наиболее вероятными диапазонами для глобальной коммерциализации 5G в области высоких частот.