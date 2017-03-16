Veeam Software запускает программу аккредитации сервис-партнеров

Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), запускает программу аккредитации сервис-партнеров Veeam (VASP). Как рассказали CNews в Veeam Software, она поможет выделить проверенных партнеров, дистрибьюторов, системных интеграторов и консультантов-фрилансеров в сфере ИТ, которые обладают необходимым техническим опытом для оказания высококвалифицированных услуг по внедрению продуктов Veeam.

В целом партнеры VASP будут оказывать высококачественные услуги при работе с решениями Veeam и помогут компаниям в полной мере ощутить отдачу от инвестиций, вложенных в данные решения. VASP станет частью программы Veeam ProPartner, насчитывающей на данный момент более 45 тыс. участников (воспользоваться ее возможностями можно уже сейчас). «Программа VASP ставит своим приоритетом качество, а не количество, что делает членство в программе эксклюзивным преимуществом для тех, кто хочет выделиться на фоне конкурентов и получить авторитетные рекомендации», — пояснили в компании.

Среди возможностей, обеспечиваемых новой программой для участников: повышение узнаваемости компании-партнера — позиционирование участников VASP как опытных специалистов, предоставляющих высококачественные услуги в области решений по обеспечению непрерывной доступности данных, а также упрощение поиска участников VASP для клиентов Veeam на сайте компании; оптимизированная техническая поддержка — доступ к методическим рекомендациям и документации в разделах «Библиотека ресурсов» и «Техническая документация» на сайте Veeam, а также возможность воспользоваться услугами специалистов по предпродажному обслуживанию; демонстрационные и учебные пособия — вне зависимости от уровня партнера до его присоединения к программе VASP, он сможет пользоваться некоммерческой лицензией, позволяющей демонстрировать возможности Availability Suite в ходе презентаций продукта и проведения обучающих сессий; совместный брендинг и маркетинг — участники VASP будут иметь все необходимые документы для ответа на запросы об услугах (RFP) от потенциальных заказчиков, а также смогут использовать соответствующие логотипы и баннеры для продвижения и онлайн-маркетинга.

Как подчеркнули в Veeam, технические возможности участников VASP находятся под строгим контролем, посаольку партнеры должны быть готовы неукоснительно соответствовать высоким стандартам компании. Для всех четырех типов участников VASP разработаны особые критерии оценки. Они включают в себя программы Veeam по аккредитации сертифицированных инженеров (VMCE) и архитекторов, подтверждение опыта оказания услуг на различных платформах и наличие высококвалифицированных сотрудников.

«Отношения между клиентами и производителями ИТ-решений меняются. Все больше заказчиков ожидают от нас рекомендаций относительно профессиональных сервис-партнеров, способных увеличить окупаемость инвестиций, создавая кастомизированные решения для более сложных ИТ-инфраструктур и удовлетворения высоких требований бизнеса, — сообщил Василий Ваганов, старший региональный директор Veeam Software по Восточной Европе, России и СНГ. — Наша программа VASP обеспечивает двойную выгоду: она помогает удовлетворить нужды самых требовательных заказчиков и одновременно предоставляет нашим партнерам новые возможности увеличения доходов. Запуск VASP дает нам возможность предложить партнерам дополнительную поддержку ведущих специалистов Veeam, некоммерческие лицензии и доступ к интеллектуальной собственности. Все это позволит им выделиться среди конкурентов и повысить свою ценность в глазах заказчиков, а также получить еще больше прибыли от решений Veeam».

Чтобы присоединиться к программе VASP, компаниям необходимо отправить заявку, заполнив онлайн-форму на сайте Veeam Software (Veeam ProPartner Portal).