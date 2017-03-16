Столичные абоненты Tele2 могут звонить в метро по Wi-Fi

Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обеспечит своим абонентам возможность пользоваться услугой «Wi-Fi-звонки» в Московском метрополитене. Соответствующее соглашение компания заключила с оператором единого Wi-Fi-пространства в столичном транспорте «МаксимаТелеком», сообщили CNews в Tele2.

Компании договорились о предоставлении сервиса «Wi-Fi-звонки» на всей территории Московского метрополитена. Ранее услугой можно было воспользоваться везде, где есть устойчивый сигнал Wi-Fi, кроме метро. Теперь абоненты Tele2 могут совершать и принимать голосовые вызовы во время поездок в столичной подземке.

Чтобы начать пользоваться сервисом, абоненту нужно предварительно установить приложение «Wi-Fi-звонки» и активировать его на смартфоне. При нахождении в метро пассажиру необходимо подключиться к Wi-Fi-сети MT_FREE и пройти авторизацию в браузере, после чего он сможет совершать или принимать звонки, как обычно. Для пользователей услуги «Как дома» предварительная авторизация не требуется, пояснили в операторе.

«Наше приложение “Wi-Fi-звонки” позволяет пассажирам столичного метрополитена оставаться на связи вне зависимости от наличия сотового сигнала. Пользоваться сервисом очень просто: однажды установив приложение, абонент может совершать и принимать звонки, а также отправлять SMS, как в обычной сети, — отметил Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2. — Наши клиенты уже успели оценить преимущества новой технологии: за 3 месяца с момента ее запуска приложение скачали более миллиона москвичей».

«Бесплатным Wi-Fi в Московском метрополитене регулярно пользуется более 80% москвичей. Как и миллионы наших пользователей, мы видим потребность в совершении звонков на всей территории метро. Теперь абоненты Tele2, подключаясь к сети MT_FREE, смогут не только получить доступ к высокоскоростному интернету, но и воспользоваться голосовой связью с помощью приложения “Wi-Fi-звонки”, — заявил Борис Вольпе, генеральный директор компании «МаксимаТелеком». — Мы рады, что наша инфраструктура становится базой для новых сервисов, повышающих комфортабельность всего Московского метрополитена».

Tele2 запустила сервис «Wi-Fi-звонки» в Московском регионе в ноябре прошлого года. Приложение позволяет абонентам Tele2 пользоваться услугами связи везде, где есть устойчивый сигнал Wi-Fi, но может отсутствовать уверенный прием мобильной связи. Все вызовы через «Wi-Fi-звонки» осуществляются по расценкам домашнего тарифа. Абонентская плата за использование услуги отсутствует. Приложение доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play.