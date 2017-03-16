«Росбизнессофт» разработала счетчик посетителей для своей CRM системы

«Росбизнессофт», производитель одноименной CRM системы, объявила о разработке устройства на базе контроллера ESP8266 для подсчета посетителей розничных точек продаж. Как рассказали CNews в компании, устройство в автоматическом режиме по Wi-Fi каждые 10 минут отправляет в «РосБизнесСофт CRM» данные о количестве вошедших/вышедших посетителей из магазина (офиса).

В результате руководители компаний получили возможность в онлайн-режиме наблюдать в CRM системе за динамикой посещения своих розничных точек в разрезе часов, дней и месяцев. Управленческие решения теперь можно принимать на основе подробных данных.

Пилотный проект был запущен в розничной сети интернет-магазина «Самовары.ру». По словам Вадима Митрохина, руководителя «Самовары.ру», решение позволило оптимизировать штатное расписание. В частности было выявлено, что в период с 9 до 10 часов в некоторых магазинах два менеджера были не нужны в торговом зале из-за низкой проходимости. В результате чего второй сотрудник стал приходить к 10 часам.