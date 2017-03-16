Orange Business Services и Riverbed переносят технологию SD-WAN в гибридные сети

Orange Business Services объявил об использовании технологии программно-определяемой глобальной сети SD-WAN компании Riverbed в своих предложениях для построения гибридных сетей. Как рассказали CNews в компании, новое решение облегчит заказчикам Orange управление гибридными сетями и оптимизирует производительность как корпоративных, так и облачных приложений. Данное событие является ключевой частью стратегии Orange «Сеть как услуга», и это решение будет доступно заказчикам по всему миру.

Для того, чтобы предоставлять заказчикам услугу SD-WAN, компания Orange Business Services намерена включить технологию Riverbed SteelConnect в состав своего комплексного предложения для построения гибридных сетей. Обе компании совместно разрабатывают виртуализацию сетевых функций (VNF), которую заказчики могли бы самостоятельно развертывать у себя на универсальном виртуальном клиентском оборудовании (uCPE). При этом будет обеспечена полная совместимость с существующими сервисами, поскольку предприятия переводят свои приложения в облачную среду.

Предложенная компанией Riverbed в своем решении SteelConnect технология SD-WAN, предлагает интеллектуальный и упрощенный подход к проектированию, построению и управлению гибридными сетями. Благодаря маршрутизации трафика в режиме реального времени с использованием оптимальных каналов, доступных в различных сетях, повышается производительность приложений. Решение SteelConnect также поддерживает автоматическую установку параметров оборудования (Zero-touch provisioning, ZTP), что позволяет предприятиям быстро и удобно настраивать глобальные сети с простыми механизмами управления, что ведет к снижению затрат и повышению удовлетворенности пользователей.

Первые заказчики Orange уже во 2 квартале 2017 года смогут в рамках пилотного тестирования подключиться с помощью устройств, управляемых SteelConneсt. Также планируется, что виртуализация сетевых функций (VNF) будет доступна заказчикам в конце 2017 года. В конечном итоге, клиенты получат полную виртуализацию и согласование с помощью простого портала самообслуживания, позволяющего выполнять административные операции, а также определять приоритетность приложений.

Новое решение базируется на управляемой услуге Riverbed Enterprise Application Management (EAM) для облачных служб, доступной в Orange Business VPN Galerie – платформе доступа к каталогу бизнес-приложений, предоставляемых по модели SaaS через защищенный VPN-канал. Новые возможности усовершенствуют управление сервисами облачного доступа, наряду с возможностью сочетать подключение через частные и публичные сети.

«Исторически сложилось, что компании Orange Business Services и Riverbed плотно сотрудничают и совместно развивают сетевые и облачные технологии. Riverbed является нашим ключевым партнером, и мы вместе с ними работаем, чтобы интегрировать технологию SD-WAN в наши сети. Это должно дать нашим заказчикам еще большую свободу выбора и простоту в управлении сетевой инфраструктурой», – сказал Пьер-Луи Бьяджи (Pierre-Louis Biaggi), вице-президент подразделения Business Connections Orange Business Services.

«С интеграцией нашего SD-WAN-решения SteelConnect в комплексное предложение Orange для гибридных сетей, обе наши компании продолжают совместное развитие, направленное на ускорение внедрения новых услуг, как ответ на быстро меняющиеся потребности заказчиков, переносящих все большее количество приложений и сервисов в облако. Мы готовы к еще большему ускорению рынка, соответственно мы готовы использовать больше технологий из нашего совместного портфолио. Также мы изучаем новые варианты сотрудничества, одним из которых может стать Платформа Предоставления Услуг, анонсированная в этом году на Mobile World Congress», – отметил Фил Харрис (Phil Harris), старший вице-президент и генеральный менеджер сервис-провайдера Vertical компании Riverbed.