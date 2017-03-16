OKI Europe представила МФУ формата А4 для СМБ

Компания OKI Europe Ltd (дочернее предприятие корпорации OKI Data) объявила о выходе полноцветного МФУ формата А4, дополняющего обновленную линейку цветных принтеров, которые обеспечивают высокое качество печати и расширяют функционал организаций любого размера. Модель MC563dn отличается высокой скоростью (30 стр./мин) и качеством отпечатков (1200х1200dpi), а также расширенными функциями безопасности — конфиденциальность печати (Private Print) и вывод на печать по карте Card Release. Эти решения доступны малому и среднему бизнесу, рассказали CNews в OKI.

«Рынок по достоинству оценил новую линейку полноцветных принтеров и МФУ с самого момента запуска в октябре прошлого года, а модель MC563dn — достойное пополнение этого портфеля. Высокая производительность и функции безопасности как у умного МФУ M573dn выводят серию MC500 на более широкий рынок», — рассказала Анна Доррингтон (Anna Dorrington), старший маркетинг-менеджер по продуктам компании OKI Europe Ltd.

Как и все устройства в портфолио, MC563dn предлагает оптимизированные функции безопасности для обеспечения конфиденциальности документов и доступа авторизованных пользователей. С помощью функции Private Print на устройство отправляется закодированный документ, который автоматически удаляется с памяти после операции. Также модель MC563dn совместима с технологией Gigabit Ethernet, что позволяет быстро передавать тяжелые цветные файлы по сети. Кроме того, для этого устройства доступна мобильная печать, поддержка виртуального принтера Google 2.0, а также совместимость с AirPrint от Apple Inc.

Возможности MC563dn подходят для повседневной печати рабочих документов, так и для других материалов, начиная с формата А6, баннеров длиной 1 320 мм или визиток плотностью до 220 г/кв.м. Время выхода первой страницы составляет 7.5 сек. Устройство оснащено 1ГБ оперативной памяти и 3ГБ памяти eMMc.

Кроме этого, у принтера MC563dn есть дополнительная поддержка в формате видеоруководства «как сделать», что облегчает эксплуатацию и обслуживание устройства, отметили в компании.

«Мы рассматриваем MC563dn как экономически эффективное дополнение к линейке, которое дает предприятиям цветное многофункциональное устройство с расширенным набором функций», — добавила Анна Доррингтон.