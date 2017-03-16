Медицинский информационный онлайн-сервис Health24 хранит данные в G-Cloud от De Novo

Компания De Novo, оператор облачных сервисов Украины, обеспечит безопасное хранение персональных данных пользователей медицинского информационного онлайн-сервиса Health24. Использование облачных ресурсов стало возможным благодаря инструментам обеспечения безопасности, работающим в G-Cloud и сертифицированным Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, сообщили CNews в De Novo.

Интернет-сервис Health24 (Украина) является провайдером интегрированной электронной медицинской карты, которая соответствует международным стандартам интероперабельности Electronic Health Record/ Electronic Medical Record. Также сервис обеспечивает обмен медицинской информацией в режиме реального времени и является персональным электронным помощником в ведении врачебной практики, управлении медицинским учреждением и уходе за собственным здоровьем. Для безопасной работы сервиса необходим особый подход к хранению личной информации о пациентах.

«В Украине условия технической защиты персональной медицинской информации зафиксированы на законодательном уровне и, безусловно, должны выполняться Health24. Поэтому сертификат соответствия требованиям комплексной системы защиты информации (КСЗИ), выданный Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, был важнейшим аргументом в пользу De Novo, — пояснил Артем Пироженко, СЕО Health24. — Кроме того, к критериям выбора провайдера облачных сервисов относились гарантии уровня доступности и привлекательная экономика».

«Как создатели национального облачного рынка, мы хорошо понимаем, что безопасность в облачных инфраструктурах — одно из ключевых требований украинского потребителя. По этой причине “Облако De Novo” построено по модели Trusted Cloud, — рассказал Максим Агеев, генеральный директор De Novo. — В 2016 году мы сертифицировали выделенный сегмент этого “Облака” в соответствии с национальными стандартами КСЗИ. В этом году в планах компании — получение сертификата на построение системы безопасности по стандарту ISO 27001».

С расширением ИТ-инфраструктуры руководство Health24 планирует увеличивать объем потребления облачных ресурсов De Novo.