«Крок» поддержала творческую экспедицию в Антарктиду

«Крок» объявила о том, что стала Бронзовым партнером первой в истории Антарктической бьеннале (The 1st Antarctic Biennale). Как рассказали CNews в компании, при поддержке «Крок» на самый экологически защищенный континент в экспедицию отправились около 100 художников, архитекторов, исследователей, философов, визионеров и людей бизнеса со всего мира. Они обсудят будущее человеческой цивилизации и пути сохранения природных ресурсов Земли.

Компании «Крок» близки принципы разумного преобразования окружающей среды академика Вернадского, лежащие в основе идеологии Antarctic Biennale. Важное место в продуктовом портфеле «Крок» занимают решения, способствующие сохранению природных ресурсов или снижающие вредное воздействие на окружающую среду. Среди недавних проектов компании - умный энергосберегающий офис для компании «АЛРОСА», энергетические комплексы на основе ветро- и солнцегенерации на ряде базовых станций компании «Мегафон» в Мурманской области, системы мониторинга состояния окружающей среды для ряда энергетических компаний России, в том числе для Газфлот.

Компания использует экологичные решения и для собственных нужд. Один из дата-центров «Крок» кондиционируется с помощью системы охлаждения теплом Земли, а сам офис «Крок» в Москве носит статус «Зеленый офис» от международной организации Greenpeace, благодаря применению энергоэффективных технологий и ряду других полезных решений, в частности, системе раздельного сбора мусора и системе сбора и утилизации дождевой воды.

«Нам также очень близки намерения участников антарктической экспедиции рассуждать о будущем человечества. Компания «Крок» в год своего 25-летия смотрит в будущее, в будущие 25 лет, и эта новая эра, эра диджитализации, ставит перед отраслью новые вызовы и новые задачи. Взаимодействие людей между собой, граждан и государства, потребителей и производителей услуг, технологических устройств и информационных систем становится автоматическим, что выдвигает перед обществом не только технологические задачи, за которые с удовольствием возьмутся системные интеграторы, например, «Крок», но и этические, нравственные, о которых по силам поразмышлять философам и художникам», – сказал Борис Бобровников, генеральный директор «Крок».

«Крок» стал одним из первых партнеров проекта, помогая Antarctic Biennale с самого старта проекта, с осени 2015 года. Подразделение коммерческих переводов компании осуществило перевод более чем 300 печатных листов, подразделение полиграфии помогло с первыми вариантами дизайна презентации проекта, а подразделение событийного маркетинга организовало спонсорство брендом 1st Antarctic Biennale показа документального фильма «Озеро Восток», снятого в Антарктиде продюсером Александром Жуковым для телеканала Россия 24.

Заместитель генерального директора «Крок» Вероника Гименез в течение всего 2016 года на волонтерских началах работала директором 1st Antarctic Biennale, благодаря чему уникальная идея комиссара Antarctic Biennale стала проектом – были созданы материалы, сформированы попечительская и спонсорская программы, сформирован и реализован план мероприятий проекта, начиная с анонсирующей пресс-конференции в Нью-Йорке и включая торжественное открытие Antarctic Pavilion во время Архитектурной биеннале в Венеции, объявление результатов опен-колла молодых художников во время Art Basel Miami, заседания Antarctic Biennale Vision club в Москве.

«В реализации проекта очень помогло маркетинговое агентство Vein Technologies, благодаря ним заработали аккаунты проекта в Facebook и Instagram, создан фирменный стиль и сайт проекта, организованы мероприятия по всему миру и найдены первые партнеры – «Крок», BMW Russia и Лаборатория Касперского», – прокомментировала Вероника Гименез.

По словам автора и комиссара Антарктической биеннале Александра Пономарева, Антарктида — свободный континент, который не принадлежит ни одному государству. Она напоминает чистый лист бумаги, на котором художники из разных стран смогут изобразить новое видение жизни XXI века. Вместо привычных павильонов биеннале люди искусства будут работать во льдах Антарктики. Вместо хаотического художественного поиска идей они будут вдохновляться величием природы и обретать новое видение жизни в диалогах с учеными, футуристами и технологическими визионерами.