Inoventica формирует ключевые компетенции в области создания игровых платформ

Группа компаний Inoventica приступила к формированию ключевых компетенций в области создания игровых платформ. Сумма инвестирования в новое перспективное направление бизнеса будет определена по мере уточнения параметров решения, сообщили CNews в Inoventica.

Как было объявлено ранее, Inoventica определила перспективные направления инвестирования свободного денежного потока, к которым относятся игровые платформы и интернет вещей.

На данном этапе Inoventica закупила первую партию серверного оборудования с графическими видеокартами Nvidia Tesla для проведения тестовых испытаний совместимости работы графической видеокарты с различными типами гипервизоров. Поставщиком оборудования выступила компания Asilan. Сумма контракта составила менее p10 млн по каталожным ценам.

Следующим шагом создания облачных игровых платформ станет развертывание тестовых лабораторий для виртуализации ресурсоемких графических приложений и программ.

В рамках развития нового направления бизнеса компания открыта для сотрудничества с потенциальными партнерами, обладающими компетенциями в предметной области.