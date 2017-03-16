Gemalto представила результаты онлайн-исследования «Мобильная безопасность - 2017»

Gemalto при поддержке международного агентства онлайн маркетинговых исследований YouGov, провела исследование «Мобильная безопасность - 2017», в рамках которого россияне рассказали о своем восприятии вопросов безопасности мобильных устройств и наиболее важных для них аспектах в рамках данной темы. В исследовании приняли участие 1003 совершеннолетних жителя России, при этом репрезентативность выборки была достигнута за счет взвешивания базы респондентов относительно общероссийской статистики по трем показателям: пол, возраст и место проживания.

По результатам исследования, наиболее серьезным опасением большинства россиян (56%) оказалась угроза полной потери данных своего смартфона. При этом, в большинстве своем, подобные ситуации связаны с потерей или кражей устройства. Если же говорить об остальных аспектах угроз мобильному устройству, то можно отметить явное преобладание опасений россиян в отношении намеренных атак со стороны злоумышленников. 53% респондентов считают, что серьезную опасность представляет угроза заражения смартфона и приложений на нем вирусом, 46% отмечают важность угрозы проникновения вредоносного ПО (то есть программного обеспечения, предназначенного для разрушения или повреждения компьютерной системы) при подключении к бесплатному Wi-Fi вне дома/работы и по 42% процента россиян отметили финансовые аспекты безопасности смартфона, заявив о своих опасениях в отношении мошенничества при совершении покупок в Интернете с помощью приложений, установленных на смартфоне (например, через Amazon, PayPal и т. п.), а также взлома банковского счета через приложение, установленное на мобильном устройстве.

При этом не все ответы были посвящены именно безопасности данных на смартфоне. Интересно, например, отметить, что 39% ответивших опасаются, того что у них не вовремя сядет батарея.

Мнения респондентов также разошлись в вопросе того, кто должен нести основную ответственность за защиту безопасности приложений, установленных на смартфоне. По мнению большинства (34%), это должны быть компании, выпустившие приложения (банки, государственные органы, розничные компании), однако многие также считают, что ответственность должна лежать на магазине приложений (например, Apple AppStore, Google Play и т. п.) – 23%, операторе связи – 21%, или, даже, на производителе смартфона -14%.

«Для того, чтобы создать ощущение уверенности у потребителей и поощрить использование мобильных приложений, разработчикам в первую очередь требуется их защитить. Будь то напоминания о безопасности, биометрический анализ или различные системы паролей, разработчикам необходимо дать понять своим потребителям, что у них нет причин для беспокойства при использовании приложений, они должны быть уверены, что их данные в безопасности» - сказал Ильдар Скрижалин, менеджер по развитию бизнеса компании Gemalto.

Интересными оказались результаты вопроса о простоте использования средств обеспечения безопасности смартфона. 73% согласны с тем, что подобные средства должны быть легкими и не должны требовать усилий. Однако, когда речь идет непосредственно об упрощении безопасности, исследование показывает другие результаты – только 20% опрошенных полностью согласны с тем, что им было бы достаточно однофакторной аутентификации для полного доступа ко всем приложениям (то есть одного пароля или пин-кода, чтобы разблокировать все приложения). Таким образом, данные показывают однозначный спрос на простые и эффективные средства защиты мобильных устройств.

В вопросах обеспечения безопасности данных смартфона среди российских респондентов лидировали основные средства защиты периметра безопасности - антивирусное ПО (61%), запрос подтверждения (например, пароля, секретной фразы и т. п.) по SMS / электронной почте / телефону (45%) и использование пароля (39%). Использование средств шифрования данных также стало одним из популярных вариантов – его назвали 39% респондентов.

Вопрос безопасности является также крайне важным для респондентов при выборе приложений, которые они хотели бы установить на свой телефон. Лишь 22% россиян удовлетворены приложениями на своем смартфоне и не стали бы устанавливать новых, при условии, что они были бы совершенно безопасными с точки зрения потенциальных утечек информации третьим лицам. Почти половина респондентов (47%) ответили, что в условиях полной безопасности воспользовались бы цифровым удостоверением личности (то есть возможностью использовать смартфон в качестве паспорта и т. п.). Цифровой подписью для официальных документов (например, налоговой декларации, доверенностей и т. п.) пользовались бы 38% респондентов, а еще 26% установили бы на свой смартфон приложение для входа в дом (то есть электронный ключ, открывающий двери в дом, квартиру и т. п.)

Сбор данных осуществлялся в период с 19 декабря 2016 года по 1 января 2017 года. Опрос проводился онлайн. Статистические данные являются средневзвешенными и отражают мнение россиян, достигших совершеннолетия.