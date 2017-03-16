Bell Integrator расширяет сотрудничество с TmaxSoft

Bell Integrator объявила о расширении сотрудничества с производителем корпоративных СУБД TmaxSoft. Как рассказали CNews в компании, TmaxSoft зарекомендовала себя на локальном и глобальном рынках, конкурируя с лидерами отрасли по всему миру. Флагманское решение компании – Tibero, лидирующая в Южной Кореи система управления базами данных. Ей доверяют крупнейшие банки и корпорации этой страны, а также многие промышленные и торговые организации по всему миру.

C 2014 года СУБД Tibero начала свою историю в России и на сегодня уже выбрана несколькими крупными российскими заказчиками в энергетической и финансовой отраслях. Другой, не менее интересный продукт TmaxSoft – сервер веб-приложений JEUS, обеспечивающий функциональную среду развертывания приложений и их работы с базой данных.

«Мы больше года сотрудничаем с TmaxSoft и очень довольны результатами. В рамках тренда импортозамещения на российском рынке становятся все более востребованными продукты, альтернативные тем, что производятся привычными западными вендорами. СУБД разработки компании TmaxSoft - исключительно надежные и экономически эффективные ИТ-решения, соответствующие самым высоким требованиям заказчиков. Мы видим огромные перспективы дальнейшего сотрудничества», - сказал Александр Молодцов, коммерческий директор Bell Integrator.

«Сотрудничество с Bell Integrator – стратегически важный для нас шаг. Альтернативные СУБД становятся все более востребованы на российском ИТ-рынке, переживающем непростые времена как следствие экономических санкций США/ЕС и рационализации опексных бюджетов ИТ, - отметил Андрей Рева, генеральный директор TmaxSoft RUS. – Совместно c Bell Integrator, мы предлагаем российским заказчикам защищенный от санкций доступный программный продукт, технологически наиболее приспособленный для миграции с СУБД традиционных западных игроков»