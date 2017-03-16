Автомобили Ford научились распознавать пешеходов в темноте

Ford представила новую технологию, позволяющую распознавать пешеходов ночью и автоматически осуществлять торможение, если водитель не реагирует на первые предупреждения.

По данным опроса, проведенного компанией Ford, 81% европейских водителей-мужчин признаётся, что они испытывают чувство страха на дорогах ночью, а среди женщин-водителей эта цифра достигает 87%. Более половины опрошенных утверждают, что нервничают из-за того, что плохо видят дорогу и окружающую обстановку, а более трети беспокоятся, что они могут попасть в ДТП. Страх сбить пешехода испытывает каждый пятый опрошенный в Европе водитель. Однако российские водители, в отличие от европейских, чувствуют себя спокойно и уверенно, когда ведут машину в темноте – 78% опрошенных заявили, что не боятся водить в темное время суток. Среди тех, кто всё-таки испытывает страх, больше половины нервничают из-за того, что плохо видят дорогу, из-за чего им трудно контролировать процесс. 43,5% опрошенных водителей в России больше всего боятся сбить пешехода в темноте.

Статистика дорожно-транспортных происшествий говорит о том, что российские водители напрасно переоценивают себя: согласно данным ГИБДД, в 2016 году в России произошло 60430 ДТП в темное время суток; в них погибло 9803 человека, а количество пострадавших составило 75682 человека. Такие аварии унесли жизни большего количества человек, чем ДТП, произошедшие из-за плохого состояния дорожного покрытия (7 845 погибших за 2016 год). В 2014 году в Европе каждая пятая авария со смертельным исходом происходила по вине пешеходов, более половины из которых произошло ночью.

Технология обнаружения пешеходов обрабатывает информацию, поступающую с расположенного на бампере радара и с камеры на лобовом стекле. База данных «образов пешеходов» позволяет системе отличать людей от таких объектов, как деревья и дорожные знаки. Камера делает более 30 снимков в секунду – она работает быстрее, чем кинопроектор. Видеопоток в режиме реального времени, а также широкий угол обзора камеры позволяют системе идентифицировать прохожих даже в условиях плохой освещённости ночью, например, в свете автомобильных фар.

Если система понимает, что столкновение с пешеходом неизбежно, сначала она выдаёт водителю звуковое и визуальное предупреждение. Если водитель никак не реагирует, система автоматически осуществляет торможение. Позднее в этом году будет представлена усовершенствованная технология обнаружения пешеходов на автомобиле Fiesta следующего поколения, который в данный момент демонстрируется на автосалоне Geneva Motor Show.

«Мы знаем, что многие водители испытывают стресс во время вождения в темноте. Передвижение по городу можно назвать особенно изматывающим – пешеходы, которые смотрят только на экраны своих смартфонов, могут неожиданно выйти на дорогу, тем самым создавая аварийную ситуацию даже тогда, когда за рулём находится очень бдительный водитель, – сказал Грегор Аллекси (Gregor Allexi), инженер компании Ford of Europe по технике безопасности. – Система обнаружения пешеходов разработана для того, чтобы и днем и ночью идентифицировать людей на дороге впереди автомобиля».

При создании усовершенствованной технологии распознавания пешеходов (Pedestrian Detection) группа разработчиков ночью размещала полноразмерные манекены на закрытых трассах; система также была протестирована на дорогах общего пользования в загруженных городах, включая Париж и Амстердам.

С приходом на рынок самоуправляемых автомобилей ночные путешествия, конечно, станут более лёгкими. В прошлом году самоуправляемый автомобиль Ford Fusion Hybrid тестировался в абсолютной темноте с выключенными фарами на испытательной площадке Ford в Аризоне. Это испытание стало еще одним шагом к осуществлению плана Ford по разработке полностью автономных автомобилей, доступных клиентам по всему миру.