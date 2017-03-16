Assist включен в мировой реестр сервис-провайдеров Visa

Assist объявила о вхождении в мировой реестр сервис-провайдеров международной платежной системы Visa. Как рассказали CNews в компании, реестр Visa Global Registry of Service Providers включает компании, чей уровень безопасности платежного сервиса соответствует всем требованиям стандарта PCI DSS и официально сертифицирован Visa.

В 2017 году Visa ввела специальный отличительный знак – электронный бейдж «On the list!», размещаемый на платежных страницах и информационных ресурсах компаний, включенных в реестр.

Assist ежегодно проходит процедуру сертификации PCI DSS в ее наиболее полной версии (Level 1), включающей очную аудиторскую проверку, сканирование на уязвимость web-ресурсов и поиск уязвимостей платежного шлюза на всех уровнях инфраструктуры.

Компания успешно проходит аудит PCI DSS с 2007 года, подтверждая надежность защиты данных держателей банковских карт и соответствие актуальным требованиям стандарта PCI DSS как в части бизнес-процессов компании, так и на системно-технологическом уровне.

С 1998 года Assist обеспечивает прием электронных платежей для крупнейших российских и зарубежных онлайн-компаний. С помощью Assist можно принимать платежи по Apple Pay, картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и «Мир», электронным кошелькам Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI.