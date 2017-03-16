AMD анонсировала дату старта продаж процессоров Ryzen 5 для настольных ПК

Компания AMD анонсировала старт продаж процессоров Ryzen 5 для настольных ПК, который состоится 11 апреля 2017 г. по всему миру. Как рассказали CNews в AMD, новые чипы предлагают оптимальное соотношение цена/производительность для геймеров и создателей контента. Новые процессоры Ryzen 5 процессоры были основаны на архитектуре Zen; в линейке присутствуют модели с 6 ядрами и 12 потоками, а также с 4 ядрами и 8 потоками. Они обеспечивают оптимизированную производительность и инновации для геймеров и потребителей во всем мире по рекомендованной цене от $169 до $249.

«Линейка Ryzen 5 является следующим большим шагом нашего длинного пути; эти чипы были разработаны, чтобы обеспечить новые уровни производительности для миллионов пользователей ПК, — рассказал Джим Андерсон, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения компьютерных и графических систем, AMD. — Компания создала новый рынок высокопроизводительных настольных ПК вместе с процессорами Ryzen 7, представленными ранее в этом месяце, и теперь AMD Ryzen 5 открывают новый уровень мощности ядер Zen пользователям в популярном ценовом сегменте до $300».

AMD специально разработала эти процессоры для пользователей ПК, которым нужна производительность, и для стримеров вместе с новой настольной платформой АМ4. По информации компании, благодаря технологии SenseMI и возможностям многозадачной работы процессоры AMD Ryzen 5 отвечают потребностям пользователей, демонстрируя высокую отзывчивость.

«Мы впечатлены технологической эволюцией архитектуры Zen, которая была разработана для соответствия современным и будущим требованиям в играх, киберспорте и виртуальной реальности, постоянно расширяя грани возможного для устройств, — заявил Влатко Андонов, президент Bethesda Softworks. — Благодаря абсолютно новой архитектуре, которая используется в семействе процессоров Ryzen, каждый разработчик может оптимизировать свою игру и предложить лучший интерактивный опыт игрокам».

Все модели новых Ryzen 5 поступят в розничные сети и интернет-магазины по всему миру 11 апреля. По словам представителей AMD, все процессоры Ryzen поддерживают новую инфраструктуру АМ4, дизайн материнских плат разрабатывается ведущими ODM-производителями. Компания и ее партнеры уже анонсировали ранее материнские платы на (широкий выбор моделей от ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte и MSI); они созданы на базе двух настольных чипсетов для процессоров AMD Ryzen — X370 и B350 и ожидаются в широком доступе и по доступным ценам.

Вместе с линейкой новых процессоров AMD Ryzen 5 поставляются новые кулеры Wraith Spire и Wraith Stealth, доступные вместе с отдельными моделями процессоров AMD Ryzen. Эти новые решения для охлаждения от AMD были разработаны, чтобы обеспечить практически бесшумную работу, а также отличаются стильным видом и должным уровнем охлаждения, отметили в компании.