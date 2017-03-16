7 апреля в Москве откроется Java-конференция JPoint

7-8 апреля в московском конгресс-центре ЦМТ состоится уже пятая по счёту московская Java-конференция JPoint. Главный принцип конференции — «только Java, только хардкор»: приоритетом сделаны технические доклады для специалистов.

Другой особенностью мероприятия являются дискуссионные зоны, где спикеры проводят час-полтора после своего доклада, отвечая на вопросы зрителей. Таким образом, участники JPoint имеют возможность задать эксперту интересующий их вопрос.

Среди основных тем JPoint 2017: производительность Java — как на уровне JVM, так и в работе с фреймворками; «препарирование» JVM и публичная демонстрация «кровавых кишочков»; построение распределённых систем, которые работают; проблемы параллелизма и многопоточности в больших проектах; прикладные проблемы — нюансы Spring, Spark и тому подобное; на «сладкое» — паззлеры, холиворы, доклад о математике и теории игр.

В числе спикеров конференции: Алексей Шипилёв (Red Hat) — с докладом о новом сборщике мусора Shenandoah, над которым работает, а также с кейноутом об оптимизации перфоманса; Андрей Бреслав (JetBrains), возглавляющий Kotlin — с докладом о будущем этого языка; Арун Гупта (Couchbase) — расскажет об использовании Docker и Kubernetes для Java-приложений; Тагир Валеев (JetBrains) — работает над инспекциями кода в IDEA и поговорит как раз об этом; Чарльз Наттер (Red Hat), возглавляющий проект JRuby — с докладом «Going Native: Foreign Functions on the JVM».

С полной программой можно ознакомиться на сайте конференции. Там же находится форма регистрации, позволяющая приобрести билет на конференцию либо доступ к онлайн-трансляции. Указав при регистрации слово CNews, можно получить скидку в размере p3 тыс. на билет для личного посещения. С видеозаписями прошлогодней JPoint можно ознакомиться здесь.