«ВКонтакте» представила приложение VK Live для Android

«ВКонтакте» объявила о выпуске VK Live для устройств на платформе Android — приложение для ведения прямого эфира с возможностью заработка для авторов. Как рассказали CNews в компании, трансляция видео доступна как в самом приложении, так и на личных страницах и сообществах социальной сети.

Версия VK Live для iOS вышла в декабре 2016 года. На данный момент 70% аудитории VK Live создают трансляции, а 20% пользователей помогают друзьям и кумирам зарабатывать, отправляя во время трансляции эксклюзивные подарки и суперсообщения.

Ведение прямых трансляций с десктопа доступно пользователям и группам, у которых не менее 100 тысяч подписчиков, а также всем верифицированным личным страницам и сообществам.