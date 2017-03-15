В 2016 г. MoneyMan в России профинансировал займы на 2,4 млрд руб.

Компания MoneyMan, игрок рынка онлайн-кредитования в России, объявила о подведении операционных и финансовых итогов работы в 2016 г. Объем профинансированных компанией займов за 2016 г. составил p2,4 млрд, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Количество выданных займов за минувший год превысило 201 тыс., что в 2,1 раза больше, чем в 2015 г. Выручка компании выросла в 2,16 раза и составила p2,32 млрд, сообщили CNews в MoneyMan.

По итогам 2016 г. компания превышала требования Минфина РФ по нормативу достаточности собственных средств (НМО1) — в 3 раза, а по нормативу текущей ликвидности (НМО2) — в 2,3 раза выше минимального значения. Чистая прибыль компании увеличилась в 1,5 раза и составила p66,9 млн.

Таким образом, с начала работы компании с августа 2012 г. MoneyMan профинансировал в России более 351 тыс. займов на общую сумму p4,05 млрд.

«Каждый день мы внедряем новые технологии, применяем передовые международные решения и практики, чтобы сделать финансовые услуги более доступными. Безусловно, рынок дистанционного кредитования продолжит уверенный рост. По нашим оценкам, в 2017 году сегмент онлайн-кредитования вырастет на 80-85%, достигнув объема выданных займов в 30-35 млрд рублей», — отметил генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.