Tieto разработала цифровое карточное и платежное решение для «Коммерческого банка Африки»

«Коммерческий банк Африки» (Commercial Bank of Africa) объявил о запуске нового цифрового банковского решения и мобильного приложения под названием Loop. Компания Tieto разработала решение для электронных и мобильных платежей, способствующее более простому выпуску карт MasterCard и карт региональной системы Verve. Благодаря данной инициативе «Коммерческий банк Африки» планирует привлечь 1 млн кенийцев, не пользующихся банковскими услугами, сообщили CNews в Tieto.

Особенность разработанной «Коммерческим банком Африки» концепции цифрового банка заключается в том, что предлагаемая система ориентирована на высокую доступность в режиме онлайн с целью привлечения более молодого поколения, пояснили в компании. Данное решение позволит банку предлагать свои услуги кенийцам, у которых нет банковского счета, а также позволит обеспечить доступность всех необходимых операций на смартфоне, что освобождает клиентов от необходимости лично являться в филиал банка.

«“Коммерческий банк Африки” выбрал Tieto в качестве поставщика решений для выпуска карт и обработки платежей благодаря их богатому опыту в области платежных решений и проверенной репутации как в Кении, так и на международном уровне. Данная инициатива позволит нам обслуживать 1 млн кенийцев, еще не охваченных банковскими услугами, и обеспечить онлайн-сервис на мобильных устройствах наших клиентов. Платформа Tieto Card Suite гарантирует стабильность услуг, которые мы хотим предоставить», — заявил Эрик Мэ риуки, генеральный директор New Business Ventures, «Коммерческий банк Африки».

В целом решение Tieto облегчает процесс выпуска карт MasterCard и карт региональной системы Verve, а также позволяет клиентам осуществлять мгновенные денежные переводы со счета на счет и возможности простого управления транзакциями.

«Мы отчетливо видим насколько трансформировался банковский и платежный сектор в Кении, набрав стремительные обороты за последние годы. Инициатива “Коммерческого банка Африки”, направленная на предложение банковских услуг молодежи при помощи приложения для смартфонов, является смелой инновацией и перспективным подходом к банковским и платежным решениям. Нам было приятно работать вместе с таким инновационным партнером, который понимает необходимость придавать первостепенное значение своим клиентам», — отметил Марис Озолиньш, руководитель Retail Payments and Cards в компании Tieto.