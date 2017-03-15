Software AG добавила к Digital Business Platform серверную часть мобильных приложений как услугу

Software AG объявила о выпуске новой возможности предоставления серверной части мобильных приложений как услуги (MBaaS). Как рассказали CNews в компании, она разработана в помощь создателям веб- и мобильных приложений, интегрирующих приложения для предприятий и API-интерфейсы облачных приложений. Она взаимодействует с платформой webMethods Hybrid Integration и модулем API Management от Software AG Digital Business Platform.

Предоставление серверной части мобильных приложений как услуги (MBaaS) позволяет компаниям безопасно предоставлять мобильным приложениям внутренние данные, приводит финансовые учреждения в соответствие с Директивой ЕС PSD2, добавляет возможности MBaaS к портфелю средств интеграции и API платформы Software AG DBP за счет нового партнерства с ApiOmat и ускоряет создание прототипов мобильных приложений и интеграцию с ИТ-системами предприятия.

MBaaS совместима с продуктами webMethods Integration и API Management, что позволит к 2018 году привести финансовые учреждения в соответствие с Директивой ЕС PSD2. Объединив оба решения, можно быстро разрабатывать мобильные приложения на основе собственных данных банка, эффективно использовать API-интерфейсы других банков, а также данные унаследованных систем, чтобы предлагать дополнительные продукты и услуги.

Kомпания Software AG разработала функциональность MBaaS совместно с ApiOmat, ведущей европейской MBaaS-компанией.

Вольфрам Йост (Wolfram Jost), технический директор Software AG, сказал: «Одна из целей платформы Digital Business Platform — помочь корпоративным клиентам преобразовать их идеи в реальные решения, предложив им интегрированный набор технологий и инструментов для поддержки их цифровой трансформации. Благодаря партнерству с ApiOmat мы предлагаем клиентам дополнительную поддержку при разработке приложений для внешних пользовательских интерфейсов, к которым привыкли их заказчики и сотрудники, а также значительно ускорить развитие и сократить затраты на разработку».

Чтобы соответствовать требованиям цифровой трансформации, компаниям необходимо перенести свой бизнес в облачную среду и объединить существующие системы, предоставляя конечным пользователям инновационные решения, которые меняют сам механизм ведения бизнеса. Это становится все сложнее, поскольку число устройств с внешним интерфейсом растет, и компании как выпускают мобильные приложения, так и осваивают новые интерактивные интерфейсы, например, чат-боты и когнитивные приложения, управляемые искусственным интеллектом.

ApiOmat сокращает время разработки, позволяя эффективнее использовать API-интерфейсы и генерируя базовый код, который необходим для создания мобильных приложений и цифровых интерфейсов. Вместо воссоздания стандартных компонентов приложений ApiOmat предоставляет разработчикам возможность реализовывать интуитивный дизайн, подключать чат-боты продуктов и сообщать Siri, Alexa или Google Assistant информацию о конкретных услугах.

Марсель Этцель (Marcel Etzel), генеральный директор ApiOmat, сказал: «ApiOmat помогает предприятию предоставлять мобильные решения, и многие из наших клиентов уже интегрировали свои ИТ-системы и хранилища данных с webMethods. Таким образом, это партнерство и интеграция открывают новую эру возможностей для наших заказчиков: безопасно предоставлять доступ к корпоративным данным через мобильные приложения, веб-сайты и API становится как никогда просто».

Партнерство также позволяет компаниям трансформировать способы разработки мобильных приложений путем разделения процессов создания внутреннего и внешнего пользовательского интерфейсов. Это дает разработчику возможность быстро получить полностью функциональный скоростной прототип, использующий тестовые данные. Когда концепция приложения уже протестирована и одобрена, разработчики могут одновременно подключаться к корпоративным данным и создавать несколько внешних интерфейсов при помощи пакетов разработчика программного обеспечения, произведенных ApiOmat.

С введением Директивы ЕС по платежным сервисам №2 (PSD2) розничные банки стали одним из наиболее перспективных секторов, так как от них требовалось сделать данные о заказчиках доступными через API-интерфейсы. ApiOmat работает с продуктами WebMethods Integration и API Management, предлагая банкам решение для соблюдения новых нормативных требований и сохранения конкурентного преимущества. Объединив оба решения, можно быстро разрабатывать мобильные приложения на основе собственных данных банка, эффективно использовать API-интерфейсы других банков, а также данные унаследованных систем, чтобы предлагать дополнительные продукты и услуги.

ApiOmat и Software AG совместно предоставляют полное комплексное решение для объединения и мобилизации корпоративных данных, а также управления ими не только через API, но и через любой внешний пользовательский интерфейс.