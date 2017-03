Samsung объявила о глобальном запуске линейки QLED ТВ и The Frame

Samsung Electronics провела презентацию QLED ТВ и The Frame в рамках мероприятия в Париже, посвященного их глобальному запуску. Новые телевизоры линейки QLED разработаны в рамках концепции трех ключевых решений, которые получили названия Q Изображение, Q Smart и Q Стиль. Чтобы создать инновационные устройства линейки The Frame, Samsung работала с швейцарским дизайнером Ивом Бехаром (Yves Behar).

«Компания Samsung использует самые инновационные технологии, чтобы пользователи получали непревзойденные впечатления от просмотра и наслаждались самым современным дизайном, , – сказал ХС Ким (HS Kim), президент Visual Display в Samsung Electronics. – Качество изображения, дизайн и «умные» технологии, реализованные в линейке телевизоров 2017 года, знаменует начало новой эры ТВ».

В QLED телевизорах была использована технология квантовых точек, что позволило изображению достичь более высокого уровня яркости, стабильности и насыщенности цветовой гаммы. Благодаря новой структуре квантовых точек в QLED телевизорах улучшены все определяющие аспекты качества изображения: угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст. QLED телевизор может передавать максимально естественные цвета и достигает 100% цветового охвата – самого высокого, представленного на рынке сегодня. Этот показатель подтвержден одной из крупнейших научно-технических ассоциаций Европы - Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).

Глубокий уровень черного цвета в QLED телевизоров и четкий контраст обеспечивают неизменно высокое качество изображения независимо от внешнего освещения комнаты. Расширенный динамический диапазон HDR 1500 с яркостью 1500 нит позволяет пользователям видеть мельчайшие детали изображения без потери или искажения цвета.

Samsung Smart Hub предлагает интуитивно понятное управление QLED телевизором. Обновленный пульт управления One Remote Control поддерживает еще больше устройств и предлагает функцию голосового управления. Приложение-компаньон Smart View доступно на Android и мобильных устройствах iOS. Пользователи смогут настроить персонализированное управление в Smart Hub. Кроме того, Smart Hub предлагает быстрый способ найти, купить и посмотреть последние 4K фильмы и другой контент.

В этом году Samsung представила новые элементы дизайна телевизоров. Благодаря новому прозрачному оптическому кабелю решена проблема традиционно спутанных телевизионных проводов. Теперь пользователи смогут создать свой интерьер, используя единый оптический кабель, который подключается к модулю One Connect, куда также подключаются все внешние устройства.

Samsung также представил новое настенное крепление без зазора со стеной, при этом процесс установки занимает около 15 минут. Для тех, кто не хочет крепить свой телевизор на стену, есть также серия стильных подставок. Разработанный в форме мольберта, Studio Stand – подставка – тренога и идеальное дополнение любого современного интерьера, а Gravity Stand – конусная поворотная подставка, с помощью которой телевизор может вращаться, позволяя выбрать оптимальный угол просмотра.

Продолжая фокусировать внимание на премиальном дизайне, компания Samsung объявила о последней инновации – The Frame. На выставке CES 2017 интерьерную панель The Frame представили как уникальное устройство и не имеющий аналогов предмет искусства, который преобразит любой интерьер или творческое пространство.

The Frame в режиме «Галерея» напоминает картину в раме. В отличие от стандартного телевизора, который представляет собой темный экран после выключения, The Frame становится произведением искусства, позволяя пользователям выбрать изготовленные на заказ художественные шедевры цифрового искусства. Разработано более 100 изображений в различных жанрах – включая пейзажи, архитектуру, дикую природу, рисунки и многое другое, что подойдет к любому интерьеру. The Frame имеет большой выбор художественных заставок и представляет многообразие цветовой гаммы. Пользователю будут также доступны дополнительные опции, такие как выбор различных рамок панели, или дополнительная подставка-тренога, которая позволит создать свой уникальный интерьер.

Кроме того, The Frame оснащен новым прозрачным оптическим кабелем и системой настенного крепления вплотную к стене, позволяющими пользователям повесить панель, где они пожелают. Благодаря этим инновационным решениям, The Frame гармонично впишется в любой современный интерьер.