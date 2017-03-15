PTC выпустила новую версию Mathcad Prime для точных вычислений при разработке изделий

Компания PTC объявила о выпуске новейшей версии математического инженерного программного обеспечения Mathcad Prime. Новые возможности PTC Mathcad Prime 4.0 помогают пользователям более эффективно производить расчеты и оценивать результаты, а также защищать критически важные для бизнеса методики, оптимизируя работы инженерного отдела, сообщили CNews в PTC.

По словам разработчиков, PTC Mathcad Prime 4.0 позволяет пользователям защищать конфиденциальную информацию, не ограничивая возможности ее использования внутри контура безопасности предприятия, и получать все выгоды от улучшенной совместимости с корпоративными приложениями. Также новая версия решения делает рабочие процессы более простыми благодаря облегченной процедуре управления математическим контентом в больших и сложных рабочих листах.

«PTC оперативно отвечает меняющимся потребностям рынка. Повышение производительности и функциональной совместимости в PTC Mathcad Prime 4.0 позволяет расчетчикам упростить неэффективные и сложные рабочие процессы, — рассказала Моника Шнитгер (Monica Schnitger), президент и главный аналитик Schnitger Corp. — Расчеты в PTC Mathcad Prime 4.0 продолжают улучшаться, позволяя пользователям адаптировать расчетные инструменты под свои нужды, а также защищать их собственные математические методики».

Среди ключевых возможностей PTC Mathcad Prime 4.0: защита математического контента — обеспечивает защиту расчетных областей и их блокировку для контроля уровня доступа и видимости другим пользователям; совместимость со сторонними приложениями — позволяет пользователям добавлять данные из других приложений в рабочие листы, а также копировать и вставлять несколько областей рабочего листа PTC Mathcad в MS Word; перенос уравнений по строкам листа — делает представление математических формул более наглядным, а чтение расчетов — более удобным; повышение производительности — позволяет соединять большие сложные рабочие расчетные листы, упрощая тем самым работу с такими документами, а также включает поддержку Windows 10.

«Изделия становятся все более сложными, и это представляет дополнительные сложности для тех, кто выполняет инженерные расчеты в процессе разработки продукции, — отметил Пол Сагар, вице-президент по управлению продуктами САПР компании PTC. — PTC Mathcad Prime 4.0 позволит пользователям проще и быстрее проводить расчеты, работать с ними, а также делать результаты расчетов понятными другим сотрудникам организации. А это означает, что лучшие изделия смогут выйти на рынок гораздо быстрее».

По информации компании, PTC Mathcad Prime 4.0 дополняет недавно выпущенное программное решение Creo 4.0 3D-САПР для проектирования изделий.