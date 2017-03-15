«Орион» обеспечил технический запуск нового телеканала Viacom в России

Федеральный спутниковый оператор «Орион» и медиахолдинг Viacom International Media Networks (VIMN) объявили о расширении сотрудничества, в рамках которого в 2017 г. «Орион» выступил техническим партнером запуска телеканала Spike на российском рынке. Абонентам спутникового телевидения «Телекарта» новинка станет доступна с 15 марта.

Группа компаний «Орион» осуществляет техническое обслуживание телеканала, доставку сигнала до кабельных операторов, а также его трансляцию в пакете «Безлимитный» абонентам спутникового телевидения «Телекарта». По условиям сотрудничества, Spike размещен на спутниковой медиаплатформе оператора. Трансляция осуществляется со спутников Horizons 2 и Экспресс-АМ5, что позволяет обеспечить доступ к новому телеканалу абонентам на всей территории России и стран СНГ.

Spike стал шестым флагманским брендом и тринадцатым телеканалом в портфолио медиахолдинга VIMN в России. Основу его эфира составляют рейтинговые зарубежные телесериалы: «Шерлок», «Фарго», «Острые козырьки», «Черные паруса» «Доктор Хаус», «Остаться в живых» и набирающие популярность новинки – «Медичи» с Дастином Хоффманом, «Мистер робот», «Королевство» и другие. Кроме того, программный блок включает мировые бестселлеры («Неудержимые», «Терминатор» и др.), новинки кинопроката, а также документальные реалити-шоу, среди которых передача «Мастер тату» о жизни татуировщиков.

Для «Ориона» Spike - восьмой телеканал семейства VIMN, обслуживающийся на спутниковой медиаплатформе. Общее количество телеканалов, пользующихся услугами оператора, сегодня превышает 300.

Генеральный директор «Орион» Кирилл Махновский отметил: «Для нас важно, что Viacom уже не первый год выбирает «Орион» в качестве технического партнера для обслуживания своих телеканалов в России. Это говорит о высоком уровне доверия международных холдингов к возможностям нашей спутниковой медиаплатформы».

«Одним из приоритетов VIMN является высокое качество вещания телеканалов, именно поэтому мы выбрали «Орион» в качестве стратегического партнера и планируем продолжать наше плодотворное сотрудничество», - отметила Елена Бальмонт, вице-президент и генеральный директор Viacom International Media Networks в России, Украине, странах СНГ и Балтии.