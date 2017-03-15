Новый 5nine V2V Easy Converter v8.0 поддерживает миграцию в Azure и AWS

Компания 5nine Software, Microsoft Gold Partner и международный поставщик решений по обеспечению безопасности и управлению Hyper-V, представила решение 5nine V2V Easy Converter версии 8.0, расширяющее возможность пользователей конвертировать свои виртуальные машины между основными платформами виртуализации и облаками ведущих провайдеров.

Как рассказали CNews в 5nine Software, теперь пользователи могут при помощи простого интерфейса и скриптов PowerShell автоматизировано мигрировать неограниченное количество ВМ с высокими показателями конверсии. Это решение поддерживает все текущие версии ОС Windows, Windows Server, Linux и UNIX.

«Новая версия продукта поможет упростить компаниям использование гибридной ИТ-инфраструктуры, включающей в себя платформы виртуализации ESXi и Hyper-V, а также в любой момент автоматизировано переместить свои ресурсы в облака провайдеров Microsoft и Amazon. 5nine V2V Easy Converter v8.0 сократит затраты пользователей на эксплуатацию гибридных решений и повысит гибкость управления ресурсами», — заявил Бражников Юрий, генеральный директор 5nine Software по России и СНГ.

Миграция в Microsoft Azure и Amazon AWS доступна только в полной версии программы. На сайте производителя представлена бесплатная версия для миграции с ESXi на Hyper-V.