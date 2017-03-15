MyKassa начала прием платежных карт «Мир»

Сервис моментальных платежей MyKassa начал прием платежных карт национальной системы «Мир». Теперь предприниматели, осуществляющие продажи в интернете через сервис MyKassa, могут принимать платежи от держателей карт «Мир», сообщили CNews в компании MyKassa.org. По словам коммерческого директора Национальной системы платежных карт Сергея Радченкова, на данный момент количество выпущенных карт «Мир» превысило 3 млн штук.

MyKassa — это сервис, который позволяет начинающим предпринимателям сделать первый шаг в интернет-продажах. Продавцу достаточно пройти несложную регистрацию и добавить товар, услугу или свой интернет-магазин. После этого продавец получает ссылку, посредством которой можно будет осуществлять продажи.

«Не стоит ожидать того, что “Мир” в самое ближайшее время сможет существенно потеснить Visa и MasterCard на российском рынке электронной коммерции. Во многом это можно объяснить тем, что увеличение пользователей Национальной платежной системы осуществляется за счет не самой активной в интернете аудитории. Но потенциал в данном направлении определенно есть, система “Мир” будет планомерно наращивать свое присутствие в этом сегменте», — считает Ева Смирнова, коммерческий директор компании MyKassa.org.